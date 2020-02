BRÜSSEL (dpa-AFX) - Das Handelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada hängt immer noch von einer Zustimmung aller EU-Staaten ab. "Das Abkommen ist provisorisch in Kraft, muss aber von allen Mitgliedstaaten ratifiziert werden, um voll in Kraft treten zu können", sagte ein Kommissionssprecher am Mittwoch in Brüssel. Derzeit seien Diskussionen in den Niederlanden und anderen EU-Ländern im Gange. Sollte das Parlament eines Mitgliedstaates dem Vertragswerk nicht zustimmen, müsste das Land mit den anderen Mitgliedstaaten der EU über eventuelle Änderungen diskutieren./ff/DP/jha