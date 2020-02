Frankfurt (www.fondscheck.de) - Erneute Rekorde oder "Fastrekorde" an den Börsen lassen Anleger weiter zu Aktien greifen, so die Deutsche Börse AG.Vor allem US-Werte kämen gut an - bei hohen Umsätzen. "Hohe Volatilität, reger Handel", fasse Christian Dürr von der Commerzbank zusammen. Er melde 68.000 Transaktionen für die Vorwoche, "und es sieht nach einer weiteren guten Woche aus." Auch Cornelia Schübel berichte von einem sehr aktiven Handel mit hohen Umsätzen in Aktien-ETFs und einem klaren Käuferüberhang. ...

