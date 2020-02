Neue Trendfarbe 2020: Klassisches Blau

Das Pantone Color Institute hat die neue Trendfarbe für das Jahr 2020 gekürt: PANTONE 19-4052 Classic Blue. Es handelt sich um einen klassischen Blauton, der Ruhe und Souveränität ausstrahlt. Die Farbe soll an einen Abendhimmel erinnern und die Sehnsucht nach einer sicheren Basis wecken. Da der Mensch Blautöne instinktiv als beruhigend empfindet, vermittelt Pantone Classic Blue ein Gefühl von Ruhe, Harmonie und Geborgenheit. In einer Zeit des technologischen Fortschritts fühlt man sich zu dieser ruhigen Farbe sofort hingezogen.

Das Pantone Color Institute

Das Pantone Color Institute ist ein Geschäftsbereich von Pantone, der die Topfarben der Saison für die Laufstege hervorhebt, Prognosen für globale Farbtrends erstellt und Unternehmen zu Farbe für Markenidentität und Produktentwicklung berät. Mit Farbtrend-Saisonprognosen, Know-how in der Farbpsychologie und Beratung zu individualisierten Farben hilft das Pantone Color Institute globalen Markeneignern bei der Einbindung der Kraft, Psychologie und Gefühlswelt von Farben in ihre Designstrategie. Seit mehr als 20 Jahren hat Pantone Color of the Year einen maßgeblichen Einfluss auf die Produktentwicklung und auf Kaufentscheidungen in zahlreichen Branchen, einschließlich Mode, Inneneinrichtung und industrielles Produktdesign sowie Produktverpackung und Grafikdesign.

