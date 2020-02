Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat mit seinem Krebsmedikament Keytruda einen Studienerfolg bei der Behandlung von Brustkrebs erzielt. Wie das Unternehmen mitteilte, hat eine Phase-3-Studie mit dem Krebsmedikament in Kombination mit einer Chemotherapie einen von zwei primären Endpunkten bei Behandlung einer bestimmten Form des Triple-negativen Mammakarzinoms (TNBC) erreicht.

Die Kombinationstherapie zeige eine statistisch signifikante und klinisch bedeutende Verbesserung bei der progressionsfreien Überlebensrate bei Patientinnen mit metastasierendem TNBC mit PD-L1-Expression.

Merck will die Studie unverändert fortsetzen, um den anderen primären Endpunkt der Überlebensrate insgesamt zu erreichen.

