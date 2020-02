FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die T-Aktie angesichts der gerichtlichen Fusionsgenehmigung für die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem kleineren Rivalen Sprint auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Mutterkonzern sei nun einen Schritt näher am Ziel, schrieb Analyst Matthijs Van Leijenhorst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der nächste Schritt sei nun die Wiederaufnahme der Verhandlungen mit Sprint über dessen Verkaufspreis, schrieb er unter Verweis auf die jüngste Verschlechterung des Geschäfts des US-Mobilfunkbetreibers. Falls der Preis vernünftig sei, könnte der Deal dem Kurs der T-Aktie einen Schub nach oben bescheren./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE0005557508

