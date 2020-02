(shareribs.com) London 12.02.2020 - An der London Metal Exchange geht es für Kupfer und Nickel am Mittwoch nach oben. Die Marktteilnehmer hoffen auf eine Entspannung beim Ausbruch des Coronavirus in China. Der Kupferpreis steigt am Mittwoch in Richtung der Marke von 5.800 USD. Grund dafür sind die jüngsten Entwicklungen beim Ausbruch des Coronavirus in China. Dort gab es zuletzt eine Verlangsamung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...