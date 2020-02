Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 13. Februar 2020 (Woche 7)/12.02.202020.15BW: Zur Sache Baden-Württemberg!Das Politikmagazin fürs LandModeration: Stefanie GermannChina in Quarantäne: Droht ein Medikamenten-Engpass? Gesundheitsexperten befürchten eine verstärkte Medikamentenknappheit in Deutschland, da viele Präparate in den vom Coronavirus stark betroffenen Gebieten in China produziert werden. Zwangsferien und weniger Transporte von Waren und Gütern nach Europa gefährden die Versorgung in Deutschland. Der aktuelle Produktionsstopp könne die ohnehin bestehenden Lieferengpässe dramatisch verschärfen, warnt der Pharmakologe Bernd Mühlbauer. Bereits heute fehlen in Apotheken und Kliniken mehr als 250 gängige Medikamente wie Blutdrucksenker, Antibiotika und Narkosemittel. Sollten Arzneimittel künftig wieder vermehrt in Deutschland produziert werden? Diese Frage stellt das landespolitische Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg" dem Pharmakologen Bernd Mühlbauer, Vorstandsmitglied der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft.Vor Ort - in der Apotheke: Reporterin Alix Koch spricht in Stuttgart-Weilimdorf mit Apotheker Christoph Gulde über fehlende Medikamente. Mit der Corona-Quarantäne wächst bei seinen Kundinnen und Kunden die Sorge, ob sie ihr gewohntes Medikament künftig noch bekommen. "Es wird immer schlimmer, wir betreiben hier Mangelverwaltung", so Gulde. Manche Arzneimittel kann er nur mit viel Aufwand organisieren, für andere versucht er, Ersatzpräparate zu finden.Wehe, wenn sie hinter dem Steuer sitzen - Aggression im Straßenverkehr: Bei einer Umfrage gaben 90 Prozent der Befragten an, die Stimmung auf den Straßen sei gereizter und rauer geworden. Es wird gedrängelt, gepöbelt und geschnitten, das Unfallrisiko steigt. Verkehrsexperten fordern härtere Bußgelder, sogenanntes "aggressives Posen" sollte mit Punkten in Flensburg geahndet werden. Lässt sich die Verkehrssituation auf den Straßen so befrieden?Minister unter Druck - Luchas-Abendessen mit Beigeschmack: Kumpanei-Vorwürfe gegen Sozialminister Manfred Lucha (Grüne): Sein Ministerium hat ein gemeinnütziges Projekt des Kabarettisten Christoph Sonntag gefördert. Während sich Sonntag um eine Verlängerung der Finanzierung bemühte, lud er Lucha zwei Mal zum Abendessen ein - angeblich rein privat. Die Opposition wittert Einflussnahme auf einen Politiker und diskutiert sogar über einen Untersuchungsausschuss. Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) springt seinem Minister zur Seite. Mit einem Abendessen für 50 bis 100 Euro könne man einen Minister nicht beeinflussen. Stimmt das und was darf ein Minister überhaupt annehmen?Bargeldfans entsetzt - werden kleine Centmünzen abgeschafft? Im Arbeitsprogramm der EU-Kommission für 2020 steht, man wolle überprüfen, ob die Ein- und Zweicentstücke noch gebraucht würden. Sie seien zu teuer in der Herstellung und bescherten Geschäftsleuten Kosten und Arbeit. Ist das kleine Münzgeld tatsächlich das Kupfer nicht wert oder gehört der Cent vielmehr zur Gesellschaft, wie vor ihm der Pfennig?"Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" berichtet über politische Themen: hintergründig, kontrovers und nah an den Menschen in Baden-Württemberg. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme und Studiointerviews lassen politische Zusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag Baden-Württemberger via Webcam von zu Hause aus live mit. Das letzte Wort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mit der Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.20.15RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz!Das Politik-Magazin fürs Land mit Britta KraneHautkrebs durch Sonnenstudio? - Krebshilfe fordert Verbot von SolarienEine "gesunde Bräune" wollte Anette Ahlbach aus dem Westerwald das ganze Jahr über haben. Und so war die Krankenschwester eine begeisterte Solariumsbesucherin. Und wenn es dann Richtung Sommerurlaub ging, dann legte sie sich zum "Anbräunen" besonders häufig auf die Sonnenbank. Seit eineinhalb Jahren leidet sie an schwarzem Hautkrebs. An ihrem Rücken ist ein Tumor aufgetaucht. Jährlich sollen Solarien bei etwa 3.400 Menschen diesen gefährlichen Hautkrebs verursachen, so eine Studie im Auftrag der Deutschen Krebshilfe. In etwa 800 Fällen soll dies sogar zum Tod führen. Jetzt fordert die Deutsche Krebshilfe bundesweit ein Solarienverbot. Einer der größten Solarienhersteller sitzt in Rheinland-Pfalz. David Meiländer mit den Hintergründen.Die Krise der CDU - Die Union steht vor einem neuen MachtkampfAnnegret Kramp-Karrenbauer gibt auf. Wenige Tage nach dem Desaster um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen verzichtet die Parteivorsitzende auf die CDU-Kanzlerkandidatur und kündigt auch ihren Rücktritt als Parteichefin an. Ihr Krisenmanagement nach der Ministerpräsidentenwahl in Erfurt sorgte für deutliche Kritik an der Vorsitzenden. Immer wieder stand die Parteivorsitzende in den vergangenen Monaten in der Kritik. Doch mit einem solchen Schritt hatten viele nicht gerechnet. Plötzlich tauchen Risse in der Partei der Mitte auf. Zwischen Merkel-Anhängern, der Jungen Union, der Mittelstandsvereinigung und der Werte-Union tun sich Gräben auf. Wer soll die Partei künftig führen und Kanzlerkandidat werden? "Zur Sache"-Reporterin Myriam Schönecker war auf Spurensuche in Rheinland-Pfalz.Zur-Sache-Forum: War die Rücktritts-Entscheidung von Annegret Kramp-Karrenbauer richtig oder falsch?Das wollte der SWR von Bürger*innen in Mainz wissen und hat sie miteinander ins Gespräch gebracht.Gast im Studio: Prof. Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler Uni Essen-DuisburgAußerdem im Programm:Gehen uns die Medikamente aus? - Rheinland-Pfälzische Initiative im BundesratAnne Langenberg leidet an epileptischen Anfällen. Das Medikament, das sie benötigt, ist aber in deutschen Apotheken nur noch selten zu bekommen. Deshalb muss die 59-jährige Frau aus Kaiserslautern zu einem Ausweichpräparat greifen, das erhebliche Nebenwirkungen hat. So geht es sehr vielen Patient*innen. Sage und schreibe 270 Arzneimittel sind derzeit auf dem deutschen Markt nicht zu bekommen. Immer öfter kommt aus den heutigen Hauptproduktionsländern China und Indien kein Nachschub. "Zur Sache"-Reporter Tilo Bernhardt über den Medikamenten-Engpass in dem Land, das früher als "Apotheke der Welt" galt.Zur-Sache-PIN: Woher kommen eigentlich unsere Arzneimittel?Der FCK und die Stadionmiete - Weiterhin keine Einigung mit der Stadt in Sicht100 Jahre alt wäre Fritz Walter, der große Sohn des FCK und der Stadt Kaiserslautern in diesem Jahr geworden. Viele Veranstaltungen und Aktivitäten, auch ein Länderspiel sind im Fritz-Walter-Stadion dazu geplant. Aber ausgerechnet im Jubiläumsjahr tobt ein Streit zwischen dem Verein und der Stadt: Es geht um die Stadionpacht und letztlich um viel Geld. Der hochverschuldete Drittligist will auch weiterhin eine reduzierte Miete bezahlen. Die Stadt will finanzielle Sicherheiten.Verschärft Airbnb die Wohnungsnot? - Mainz und Trier sagen der Internetplattform den Kampf anKaum ist das Gesetz gegen Wohnraumentfremdung im rheinland-pfälzischen Landtag verabschiedet, da werden Städte wie Trier und Mainz auch schon aktiv. Sie wollen die Dauervermietung an Touristen über Airbnb und andere Internetplattformen eindämmen. Wenn Wohnungen länger als zwölf Wochen im Jahr genutzt werden um Touristen zu beherbergen, dann dürfen Kommunen gegen Vermieter einschreiten. Es drohen Geldbußen bis zu 50.000 Euro. Die Kritiker des neuen Gesetzes können daran nichts Gutes finden. Immer mehr Touristen finden es schön, in voll eingerichteten Wohnungen oder WGs Urlaub zu machen und nebenbei Einheimische kennen zu lernen. "Zur Sache"-Reporter Michael Eiden hat sich in Trier umgesehen.Brisanter Parteiwechsel - Warum der frühere SPD-Minister Florian Gerster seine Partei verlassen hatMehr als 50 Jahre war Florian Gerster Mitglied der rheinland-pfälzischen SPD. Er war 11 Jahre lang Gesundheits- und Sozialminister unter den Ministerpräsidenten Scharping und Beck. Ein sozial-liberales Urgestein und ein Mitglied im Seeheimer Kreis. Und dann tritt er Anfang des Jahres aus der SPD aus und in die FDP ein. Kai Diezemann hat ihn nach den Gründen gefragt.zur-sache-rp.deSR: 20.15 h Zusatz "extra" im Sendetitel und den Untertitel beachten!20.15SR: SAAR3 extraOrtsbegehung - was tut sich im Land?SR: 04.05 h: Titeländerungen auch in der Wiederholung beachten!04.05SR: SAAR3 extra (WH)Ortsbegehung - was tut sich im Land?Freitag, 14. Februar 2020 (Woche 7)/12.02.202022.00NachtcaféDie SWR TalkshowGäste bei Michael SteinbrecherFolgenreiche IrrtümerFehler sind menschlich und oft schnell korrigiert und wieder vergessen. Doch manchmal kommt es anders und ein Ausrutscher zieht gravierende Folgen nach sich und stellt das ganze Leben auf den Kopf. Beispielsweise das der Patientin, die nach einer falschen Diagnose lebenslang an den Rollstuhl gefesselt ist oder aufgrund einer Verwechslung am falschen Organ operiert wurde. Manchmal sitzen Unschuldige wegen eines Justizirrtums jahrelang hinter Gittern. Kinder werden nach der Geburt vertauscht oder Namensverwechslungen setzen unvorhergesehene Ereignisse in Gang.Irrtümer und Fehltritte können jedoch auch unverhofft zu Glück, Reichtum und Erfolg führen. Man kann aus Versehen in die falsche U-Bahn steigen und dort seiner großen Liebe begegnen. Eine Bewerbung kann auf einem falschen Schreibtisch landen und der Zufallsstart einer großen Karriere sein.Wie geht man mit Schuld um und den Auswirkungen, die eine Fehleinschätzung auf andere hat? Was kann man tun, wenn man feststellt, dass eine falsche Entscheidung unumkehrbare Auswirkungen hat? Können die Betroffenen mit dem Wissen, dass es sich "nur" um ein Versehen handelte, dem Verursacher leichter verzeihen?Kathrin Schwarzenbacher war 27, als sie von ihrem Hausarzt die Schockdiagnose Lymphdrüsenkrebs erhielt. Eine Klinik bestätigte den Anfangsverdacht und damit begann für die Flugbegleiterin ein langer Leidensweg mit sechs Chemotherapien, starken Schmerzen und täglicher Todesangst. Bis einem jungen Mediziner Zweifel kamen: "Es stellte sich heraus: Nur die Lymphknoten waren angeschwollen. Für diese fatale Fehldiagnose hat sich nie jemand beim mir entschuldigt", so die Salzburgerin.Fünf Jahre Haft - das war das Urteil für einen Lehrer, den eine Kollegin der Vergewaltigung beschuldigte. Die damalige Frauenbeauftragte Anja Keinath unterstützte das vermeintliche Opfer und begleitete die Frau während Gerichtsverhandlungen: "Ich konnte mir nicht vorstellen, dass diese Person lügt." Bis ihr Zweifel kamen und sie für die Wiederaufnahme des Verfahrens kämpfte. Der falsch Beschuldigte musste jedoch seine Strafe voll absitzen und starb kaum ein Jahr nach seinem nachträglichen Freispruch.Ein tragischer Irrtum hat Ferdinand Freiherr von Wiedersperg-Leonrod bei einem Jagdausflug beinahe das Leben gekostet. Ein Jäger verwechselte den damals 55-jährigen mit einem Wildschwein und traf ihn in den Bauch: "Ich habe mir sofort gedacht: Das überlebe ich nicht. Ich weiß ja, was so ein Geschoss beim Wild anrichtet." Nur durch eine mehrstündige Notoperation konnte er gerettet werden. Bis heute bestimmen die gesundheitlichen Folgen des Schusses seinen Alltag.Es ist der Albtraum eines jeden Autofahrers, was Sabrina Trautweins Sohn vor drei Jahren passierte. Der 20-jährige Manuel war mit seinem Freund in der Nähe von Schwäbisch Gmünd auf der Bundesstraße unterwegs, als den beiden eine Geisterfahrerin entgegenkam und frontal in ihren Wagen prallte: "Die Frau hatte irrtümlicherweise die falsche Auffahrt genommen, dies wurde für meinen Sohn zum tödlichen Verhängnis", so die Mutter.Dass ein kleiner Irrtum auch zur großen Liebe führen kann, zeigt der Fall von Sabine Lahme. Denn es war eine Zeitungsannonce in der Lokalzeitung, die sie neugierig gemacht hatte. Ein einziger Buchstabe sorgte dafür, dass aus einem zunächst uninteressanten Inserat plötzlich eine hochinteressante Anzeige wurde. Hinter der Chiffreanzeige verbarg sich Michael, mit dem sie heute glücklich verheiratet ist: "Wenn ich richtig gelesen hätte, dann hätte ich ihm nie im Leben geantwortet.""Sich zu irren, gehört zum Leben dazu", so Prof. Dr. Joachim Bauer. Jeder von uns liegt mal daneben, wir alle haben uns schon mal schwer getäuscht. Doch auch schon kleine Fehleinschätzungen können gravierende Auswirkungen haben. Der Psychotherapeut und Neurowissenschaftler weiß, welche Auswirkungen falsch gezogene Schlüsse auf unser Selbstvertrauen haben und was es für Betroffene bedeutet, Opfer eines folgenschweren Irrtums geworden zu sein.23.30Spätschicht - Die SWR Comedy BühneFolge 109Thüringen, Trump und sonstiges Theater - höchste Zeit für die Spätschicht! Florian Schroeder und seine hochkarätigen Gäste nehmen alles aufs Korn, was das Land in Politik und Alltag bewegt. Große Namen und helle Köpfe aus Comedy und Kabarett besprechen die wichtigsten Themen der Woche.Dieses Mal mit dabei:Rüdiger Hoffmann macht sich Sorgen: Sein Sohn hat sich mit einer Krankheit angesteckt, die verbreiteter ist als das Corona-Virus: Die Pubertät. Zwischen unreiner Haut und ersten Liebschaften liegen viele Absurditäten, die Hoffmann mit seinem gewohnten ostwestfälischen Temperament verarbeitet.Lisa Feller kämpft für mehr Toleranz, denn sie weiß: Für viele Menschen in diesem Land hört die Toleranz schon bei der Laktose auf. Dabei gibt es viele Situationen im Leben, die weit mehr Toleranz erfordern. Baustellen auf der Autobahn zum Beispiel.Michael Frowin sorgt allein mit seinen Pointen für besseres Klima als die gesamte Bundesregierung mit ihrem Klimapaket. Er mahnt: Was dem Business nicht passt, können auch "Fridays for future" nicht passend machen.Alfred Mittermeier weiß: Ob Kirchen, Globuli oder SPD - man muss daran glauben! Ob Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken dabei als echte Marienerscheinung durchgehen, wird sich zeigen.Knacki Deuser ist der Knigge der Comedy. Als offizieller Spätschicht-Höflichkeitsexperte lehrt er uns die schönsten Fehlgriffe des Alltags. Das kann ja lustig werden!Samstag, 15. Februar 2020 (Woche 8)/12.02.202014.00BW+RP: SWR Sport: 3. Liga liveEintracht Braunschweig - 1. FC KaiserslauternModeration: Christian Döring, Reporter: Michael BollenbacherSWR Sport zeigt die Partie des 24. Spieltags live im SWR Fernsehen und via Stream auf SWR.de/sport. Eine Zusammenfassung des Spiels mit Reaktionen gibt es auch ab 17:30 Uhr in "SWR Sport" im SWR Fernsehen.17.30BW+RP: SWR SportFußball 2. Bundesliga: Heidenheim - Nürnberg | 3. Liga: Braunschweig - Kaiserslautern | Großaspach - Rostock | Moderation: Christian Döring | TV LIVE: Das Spiel Braunschweig - Kaiserslautern zeigt der SWR am 15.2. ab 14 Uhr live im SWR Fernsehen und auf SWR.de/Sport sowie in der ARD Mediathek.de.Sonntag, 16. Februar 2020 (Woche 8)/12.02.202023.50BW: SWR SportGast: Maurizo Gaudino (ehem. Fußball-Profi SVW Mannheim & VfB Stuttgart) | Fußball Bundesliga: Augsburg - Freiburg | Hoffenheim - Wolfsburg | 2. Bundesliga: Karlsruhe - Osnabrück | Darmstadt - Sandhausen | Serie: Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart) auf dem Weg zurück | Volleyball DVV Pokal-Finale Frauen: Stuttgart - Dresden | Nachrichten: u. a. mit intern. Wintersport, Fußball 3. Liga: Mannheim - Jena | Moderation: Lea WagnerMittwoch, 19. Februar 2020 (Woche 8)/12.02.2020SR: 04.00 h: Titeländerungen auch in der Wiederholung beachten!04.00SR: SAAR3 extra (WH von DO)Ortsbegehung - was tut sich im Land?Freitag, 21. Februar 2020 (Woche 8)/12.02.2020Tagestipp14.15Eisenbahn-RomantikNürnberger Spielwarenmesse 2020Folge 986Seit 70 Jahren ist Nürnberg das Mekka der Spielwarenhersteller aus aller Welt. Ende Januar 2020 öffneten sich für fünf Tage die Pforten der Messe. Eisenbahn-Romantik ist seit 1995 in jedem Jahr dabei und setzt die faszinierende Welt der Modelleisenbahnen samt Zubehör gekonnt ins Bild. Auch in diesem Jahr gab es wieder sehenswerte Fahrzeuge, Bäume und Gebäude und spannende Geschichten, über die Anna Neumann und Hagen von Ortloff berichten.Freitag, 06. März 2020 (Woche 10)/12.02.202023.30Spätschicht - Die SWR Comedy BühneFolge 110Die "Spätschicht" bietet eine Heimat für kluge und unterhaltende Comedy. Hier wird der Irrsinn aus Politik und Alltag humorvoll aufs Korn genommen. Zu Gast bei Moderator Florian Schroeder sind Lisa Fitz, Ingo Appelt, Django Asül und Jens Neutag. Für die Comedians steht eines fest: Genug zu lachen gibt es immer!Freitag, 13. März 2020 (Woche 11)/12.02.202023.30Die Mathias Richling ShowEin Kabarettist, tausend Gesichter: Egal ob Polit-Promis wie Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer oder Show-Größen wie Florian Silbereisen und Horst Lichter - Mathias Richling kann sie alle und niemand ist vor ihm sicher! In seiner Show parodiert Richling Persönlichkeiten aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Daraus entstehen die lustigsten und geistreichsten Selbstgespräche, die das Kabarett zu bieten hat. Gemeinsam mit seinen Figuren bespricht der Titan des deutschen Kabaretts, was das Land bewegt. Richling bezeichnet sich selbst als Satire-DJ: "Ich lege verschiedene Politiker auf und mische sie durcheinander". Genau das macht sein Parodie-Feuerwerk sehenswert.Achtmal im Jahr nimmt sich Mathias Richling die aktuellen Promis aus Politik und Unterhaltung zur Brust. Bei den Aufzeichnungen vor Publikum im Fernsehstudio A des SWR in Stuttgart wird mit Witz, Tempo und Tiefgang die gesellschaftliche Gegenwart seziert und Richling in seinen besten Rollen in Szene gesetzt.Sonntag, 15. März 2020 (Woche 12)/12.02.202018.45BW: TreffpunktStart in die Grillsaison"Angrillen" heißt es diesen Sonntag im "Treffpunkt". Wenn die Temperaturen langsam steigen, sind Grillfans nicht mehr zu halten. Es raucht überall in den Gärten und auf den Balkonen und längst geht es nicht mehr nur um Rote Wurst und Schweinehals, sondern um Flank-Steaks, Ribs, Porter-Eye und Veggies. "Treffpunkt" besucht einen Grillkurs in Bolsterlang, der höchst gelegenen Grillschule Süddeutschlands, stöbert auf der Messe "Rauch und Glut" in Freiburg nach ausgefallenem Grillzubehör und stellt Originale, Typen und Macher aus der Grillszene im Südwesten vor.Montag, 16. März 2020 (Woche 12)/12.02.202005.30 h bis 11.15 h: Geänderter Programmablauf (wegen Morningshow)05.30(VPS 05.25)Planet SchuleStädte am MeerBarcelona05.45(VPS 05.40)Planet SchuleStädte am MeerDakar06.00BW+RP: SWR3 MorningshowVisual RadioDer Video-Livestream der "SWR3 Morningshow", bisher unter SWR3.de zu sehen, wird ab 16. März 2020 auch im SWR Fernsehen ausgestrahlt. Während der Musikstrecken ergänzen aktuelle Nachrichten in kompakter Form zum Nachlesen auf dem Fernsehbildschirm die Live-Bilder aus dem Studio. Aufnahmen der Autobahnkameras in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz veranschaulichen die Verkehrsmeldungen, Live-Bilder zeigen die aktuelle Wetterlage im Sendegebiet.Den SWR3 Moderatoren Anneta Politi, Kemal Goga, Michael Wirbitzky und Sascha Zeus kann man außerdem über die Displays von Smart Speakern bei ihrer Arbeit im Studio über die Schulter sehen.06.00SR: Wir im Saarland - Saar nur! (WH von FR)06.30SR: Wir im Saarland - Saar nur! Planet WissenVulkane - Eine Gefahr in Deutschland?Erstsendung:13.09.2017 in SWR/SR Planet WissenChaos auf der Autobahn -Baustellen, Staus und RaserErstsendung:23.01.2019 in SWR/SR20.15MarktcheckHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung.Thema unter anderen:Mythos Vollkornbrot - Wie gut ist es wirklich?Vollkornprodukte gehören heute für viele Menschen zu einer gesundheitsbewussten Ernährung dazu. Das gilt vor allem für Brot. Doch ist das volle Korn tatsächlich gesünder, reagiert der menschliche Körper gravierend anders darauf als auf Weißmehlprodukte? "Marktcheck" prüft die Inhaltsstoffe von industriell und handwerklich gefertigem Vollkornbrot und zeigt, wieviel man für ein gutes Vollkornbrot ausgeben muss. Das gilt vor allem für Brot. Doch ist das volle Korn tatsächlich gesünder, reagiert der menschliche Körper gravierend anders darauf als auf Weißmehlprodukte? "Marktcheck" prüft die Inhaltsstoffe von industriell und handwerklich gefertigem Vollkornbrot und zeigt, wieviel man für ein gutes Vollkornbrot ausgeben muss.Mittwoch, 18. März 2020 (Woche 12)/12.02.202005.30 h bis 11.15 h: Geänderter Programmablauf (wegen Morningshow)05.30(VPS 05.25)Planet SchuleStädte am MeerBarcelonaErstsendung:04.04.2018 in SWR/SR05.45(VPS 05.40)Planet SchuleStädte am MeerDakarErstsendung:11.04.2018 in SWR/SR06.00BW+RP: SWR3 MorningshowVisual Radio06.00SR: Preiswert, nützlich, gut? Kaffeemaschinen(WH von DI)Erstsendung:18.09.2018 in SWR/SR06.45(VPS 07.10)SR: das saarlandwetter (WH von DI)06.50(VPS 06.40)SR: Wir im Saarland - Service (WH von DI)07.20(VPS 07.15)SR: aktueller bericht (WH von DI)08.00BrisantBoulevard Magazin08.45(VPS 09.40)In aller FreundschaftDer Zweck heiligt die Mittel?Fernsehserie Deutschland 2017Erstsendung:02.05.2017 in Das ErsteAutor:Andreas PüschelRollen und Darsteller:Luise Brenner____Monika LennartzHorst Steighöfer____Walter KreyeClemens Körner____Kai ScheveJulia Körner____Edna BreitschopfJulia Körner____Hedwig BreitschopfDr. Roland Heilmann____Thomas RühmannDr. Kathrin Globisch____Andrea Kathrin LoewigDr. Martin Stein____Bernhard BettermannSarah Marquardt____Alexa Maria SurholtDr. Philipp Brentano____Thomas KochArzu Ritter____Arzu BazmanDr. Rolf Kaminski____Udo SchenkDr. Lea Peters____Anja NejarriCharlotte Gauss____Ursula KarusseitOtto Stein____Rolf BeckerKris Haas____Jascha RustUlrike Stolze____Anita VulesicaHans-Peter Brenner____Michael TrischanDr. Niklas Ahrend____Roy Peter LinkProf. Dr. Gernot Simoni____Dieter Bellmannund andereMusik: Jörg Magnus Pfeil und Siggi MüllerKamera: Florian Licht und Daniel BlaumFolge 76709.30(VPS 08.40)Eisenbahn-Romantik (WH von DI)Schätze aus Amateurarchiven Nr. 4Erstsendung:17.03.2020 in SWR/SRFolge 21510.00(VPS 06.40)natürlich! Planet WissenMegacitys - Lebensraum der Zukunft?Erstsendung:14.09.2017 in SWR/SR Planet WissenKampf dem Verbrechen Eine Bahnfahrt am Mittelrhein zählt zu den schönsten Bahnerlebnissen Deutschlands. Neben der herausragenden Landschaft hat man bei dieser Fahrt immer auch den Mythos Rhein vor Augen. Dieser Abschnitt des "deutschen" Flusses ist zudem ein wichtiger Schauplatz der Rheinromantik. Ein Fernsehteam hat sich mit der Eisenbahn auf Spurensuche begeben und versucht, diesen deutschen Mythos zu "erfahren". Das Mittelrheintal war das erste bedeutende touristische Ziel Deutschlands. Die Eisenbahnstrecken beiderseits des Rheins gelten als landschaftlich schönste Deutschlands und führen durch ein Unesco-Weltkulturerbe. Das Mittelrheintal ist nicht nur das romantische Aushängeschild Deutschlands, es ist seit jeher auch eine der wichtigsten Verkehrsadern: auf dem Wasser, der Straße und der Schiene. Vor allem Künstler und Literaten suchten in der Zeit der beginnenden Industrialisierung das Unverfälschte und Ursprüngliche der Natur. Erste Spuren dieser beginnenden romantischen Verklärung finden sich schon bei Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Hölderlin und Heinrich von Kleist. Doch erst die Beschreibung Friedrich Schlegels von seiner Rheinreise 1802 löste den frühen Rheintourismus aus. Der Rhein als Symbol eines vereinigten Deutschlands. Hoch über Rüdesheim erstrahlt die Germania als Symbol der Einigung des Deutschen Reiches 1871 nach dem Deutsch-Französischen Krieg. Der Rhein war immer schon wichtig für die Deutsche Geschichte und für die Sagen- und Märchenwelt der Rheinromantik. So war Richard Wagners Oper Rheingold Namensgeber für einen Luxuszug der Reichsbahn, der ab 1928 von Holland kommend hauptsächlich reiche Engländer den Rhein entlang in die Schweiz brachte. Einst kamen die Touristen, um die wildromantische Landschaft mit all ihren Burgen und Schlössern zu besuchen. Sie kamen wegen der Natur und der Ruhe. Doch mit den Dampfschiffen und der Eisenbahn wurden es immer mehr. Heute besucht im Sommer ein Strom von Touristen den deutschen Strom, Rheinromantik sieht anders aus. Wer heute das Mittelrheintal mit dem Zug bereist wird bitter enttäuscht, wenn er nach den Blicken der Rheinromantiker sucht: Vorstellung und Wirklichkeit haben sich hier weit voneinander entfernt.Planet WissenGesund und fit im Alltag 