Google wehrt sich ab heute gegen eine EU-Kartellstrafe in Milliardenhöhe, die wegen des Dienstes Google Shopping verhängt wurde. Ab heute wehrt sich Googles Mutter Alphabet vor Europas zweithöchstem Gericht gegen eine verhängte EU-Kartellstrafe in Höhe von 2,4 Milliarden Euro. Die Strafe ist die erste von dreien und wurde verhängt, weil Google kleine Preisvergleichsportale in seinen Suchergebnissen benachteiligen soll. Das Unternehmen soll seine marktbeherrschende Position ausnutzen und sich damit nicht an die Vorgaben ...

