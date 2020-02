Wien (www.fondscheck.de) - Der Fondsverband meldet gute Zahlen: Deutschlands Asset-Management-Branche verwaltet so viel Geld wie nie zuvor, so die Experten von "FONDS professionell".Das von der deutschen Fondsbranche verwaltete Vermögen sei im vergangenen Jahr um 15 Prozent auf 3.398 Milliarden Euro gestiegen. "Die gute Stimmung an den Finanzmärkten hat sich im vergangenen Jahr positiv auf die Fondsbranche ausgewirkt", habe Tobias Pross, der Präsident des Asset-Management-Verbands BVI, auf der Jahrespressekonferenz in Frankfurt gesagt. ...

