Frankfurt/Main (ots) - Mastercard unterstützt die Crowdfunding-Kampagne MoviementoHero zum Erhalt des Moviemento in Berlin-Kreuzberg. Das Traditionskino, seit dem Jahr 1907 in Betrieb, ist durch Immobilienverkauf akut gefährdet und soll nach 113 Jahren geschlossen werden.Nachdem das erste Funding-Ziel von 100.000 Euro zum Ablauf des Finanzierungszeitraums Anfang Februar erreicht wurde, möchte das Moviemento in der zweiten Phase dem Maximalziel von 1,6 Millionen Euro möglichst nahe kommen.Mit Außenwerbung wird Mastercard zur Zeit der Berlinale in Berlin prominent für die Crowdfunding-Kampagne MoviementoHero aufmerksam machen. In Kooperation mit dem Unternehmen SumUp stellt Mastercard zudem während der Filmfestspiele CollecTin-Spendenterminals an verschiedenen Vorverkaufstellen auf. Mastercard-Inhaber haben dann die Möglichkeit per kontaktloser Zahlung zu spenden und so ihren Anteil zur Rettung des Moviemento-Kinos beizutragen.Um weitere Aufmerksamkeit für die Kampagne zu schaffen, veranstaltet Mastercard am 20. Februar um 12 Uhr eine Presseveranstaltung mit einem hochkarätigem Panel, auf dem Film-Experten und Filmschaffende wie Regisseur und Fotograf Wim Wenders und Produzent Jakob Weydemann (Systemsprenger) mit Raja Rajamannar, Chief Marketing and Communications Officer bei Mastercard, über die "Zukunft des Kinos" diskutieren werden.Mastercard engagiert sich seit vielen Jahren als Förderer des Kinos und ist in diesem Jahr zum sechsten Mal in Folge offizieller Partner der Internationalen Filmfestspiele Berlin. Peter Bakenecker, Division President für Deutschland und die Schweiz bei Mastercard, sagt: "Unsere Markenphilosophie "Start Something Priceless" steht für das, was die Betreiber des Moviemento tun: Sie initiieren etwas Eigenes, damit Kinogänger weiterhin unbezahlbare Momente erleben können. Wir unterstützen die Crowdfunding-Kampagne von Herzen und hoffen mit unseren Aktionen zur Erhaltung des Kreuzberger Traditionskinos beitragen zu können."Iris Praefke, Co-Geschäftsführerin des Moviemento-Kinos, sagt: "Im November 2019 stellten wir uns der fast übermächtigen Aufgabe das älteste Kino Deutschlands zu retten, in dem wir die Räume der Spekulation entziehen. Nun, drei Monate später, haben wir unser erstes Fundingziel übersprungen und Mastercard an Bord, um die Kampagne weiter zum Erfolg zu führen. Wir freuen uns sehr über die Unterstützung durch Mastercard, gemeinsam können wir viel erreichen!"James Henry, Head of Sales und Partnerships bei SumUp, meint: "Bei SumUp sind wir davon überzeugt "die Helden des Alltags" und mutige Entrepeneure bestmöglichst in ihren Talenten und Ideen zu ermutigen und sie in dem zu unterstützen, was sie lieben. SumUp, mit Niederlassung in Berlin, könnte nicht stolzer sein die MoviementoHero-Kampagne und den Erhalt einer echten kulturellen Ikone in Berlin, einer Stadt, die unserem SumUp-Herzen sehr nahe liegt, zu unterstützen. Es ist heute wichtiger denn je unabhängigen Unternehmen zu mehr Erfolg zu verhelfen und es allen zu ermöglichen Moviemento noch viele Jahrhunderte lang zu genießen."Mehr Informationen auf mastercard.de/heroZusätzliche Informationen zur Crowdfunding-Kampagne MoviementoHeroUm die Existenz des Moviementos zu sichern, starteten die Betreiber Wulf Sörgel und Iris Praefke im November 2019 eine Crowdfunding-Kampagne namens MoviementoHero. Zahlreiche Prominente, wie unter anderem Til Schweiger, Benno Fürmann, Katharina Wackernagel und Tom Tykwer, dessen Karriere sogar im Moviemento startete, sprechen sich öffentlich für den Erhalt des Kinos aus und unterstützen die Kampagne. Zur Kampagnenseite geht es hier.Anmeldung Presse-EventSie können sich per E-Mail an die Adresse mastercard@mslgroup.com zu der Presseveranstaltung am 20. Februar im Moviemento anmelden.Über MastercardMastercard (NYSE: MA) ist ein internationales Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Unser globales Zahlungsabwicklungsnetzwerk verbindet Kartenbesitzer, Banken, Händler, Regierungen und Unternehmen in über 210 Ländern und Gebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten die alltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher, sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen ebenso wie für Unternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. Folgen Sie uns auf Twitter @MastercardDE, reden Sie mit im Beyond the Transaction Blog und abonnieren Sie die neuesten Nachrichten im Engagement Bureau.Über MoviementoSeit 1907 gibt es das Kino im Haus am Kottbusser Damm 22. Kinonamen (u.a. Kinematographentheater, Hohenstauffenlichtspiele, Tali und seit den 1980ern Moviemento) und berühmte Mitarbeiter gab es viele, Kult war dieses Kino spätestens seit den 1970er Jahren. Damals wurde "The Rocky Horror Picture Show" hier zum Klassiker, an der Kasse standen zu dieser Zeit unter anderem Blixa Bargeld und Wieland Speck.Im Foyer des Moviemento wurde in den 1990er Jahren die Firma X-Filme gegründet, Tom Tykwer hatte damals hier sein improvisiertes Produktionsbüro aufgeschlagen, während er eigentlich für das Programm des Kinos und die Filmvorführung verantwortlich war. In den 2000er Jahren arbeitete hier unter anderem der spätere Studentenoscargewinner Peter Baumann. Auch wer heute seine Karte kauft, hat gute Chancen sie bei einem zukünftigen Star der Kunst- und Filmszene zu erwerben, zum Beispiel bei Shiri Feingold, deren an der UdK entstandener experimenteller Kurzfilm in ihrem Kino Premiere feierte. Für viele junge Filmschaffende ist das Moviemento ein Sprungbrett, die erste Möglichkeit ihren Film einem breiten Publikum zu präsentieren, Tom Tykwers "Die tödliche Maria", Dani Levys "Du mich auch", Nana Rebhans "Berlin Hasenheide", Monika Anna Wojtyllos "Polska Love Serenade", Henning Gronkowskis "Yung" sind nur einige Beispiele. Regelmäßig wird das Moviemento für sein herausragendes Kinoprogramm mit Kinoprogrammpreisen des Bundes und des Landes Berlin ausgezeichnet. 2012 wurde das Moviemento für das beste Kinder- und Jugendprogramm Europas von Europa Cinemas ausgezeichnet.Pressekontakt:Juliane Schmitz-EngelsHead of Communications Germany and SwitzerlandJuliane.Schmitz-Engels@mastercard.comOriginal-Content von: Mastercard Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113997/4518724