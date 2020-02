=== *** 06:30 NL/Airbus Group, Ergebnis 4Q (07:30 Analysten-Webcast; 09:30 PK via Webcast), Amsterdam *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 4Q, Zürich *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q (09:00 Presse-Telefonkonferenz; 14:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Duisburg/Essen *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 4Q (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 BI-PK), Frankfurt *** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Januar, Frankfurt *** 07:00 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 4Q, Zürich 07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 4Q, Heerlen 07:00 FR/Capgemini SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:15 CH/Nestle SA, Jahresergebnis, Vevey *** 07:30 DE/Metro AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:30 DE/RIB Software SE, Jahresergebnis, Stuttgart 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Jahresergebnis, Hamburg 07:30 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 4Q (10:00 Jahres-PK in Frankfurt), Mannheim *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 4Q PROGNOSE: 8,6% zuvor: 8,6% *** 07:30 FR/Orange SA, Jahresergebnis, Paris 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 1H, Paris 07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 2H, Den Haag *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Januar (endgültig) PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj vorläufig: -0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,8% gg Vm/+1,6% gg Vj vorläufig: -0,8% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,5% gg Vj *** 08:00 GB/Relx plc, Jahresergebnis, London *** 08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis, London 10:00 EU/Gesundheitsminister, Sondertreffen zum Coronavirus, Brüssel 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 10:30 BE/Nato, Abschluss Treffen der Verteidungsminister, 12:45 PK, Brüssel *** 11:00 EU/Kommission, PK zur Winter-Wirtschaftsprognose, Brüssel 11:00 DE/Untersuchungsausschuss Pkw-Maut, Öffentliche Anhörung, u.a. von Ex-Verkehrsminister Ramsauer, Berlin *** 12:00 DE/Linde plc, Jahresergebnis (13:00 Analysten-Call; 14:30 PK), München *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 4Q, Purchase 13:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 3Q, Hangzhou 14:00 DE/Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, PK zur Studie zum Kohleausstieg, Berlin *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 202.000 *** 14:30 US/Realeinkommen Januar *** 14:30 US/Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Armeniens Ministerpräsident Paschinjan, Statements vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin 15:30 DE/SPD-Wirtschaftsforum, Veranstaltung zum Thema: "5G - digitale Zukunft und kritische Infrastruktur", Berlin 17:00 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), Bankendialog zum Thema: "Negativzinsen - geldpolitisches Kriseninstrument oder neue Normalität?", Frankfurt *** 17:40 FR/Vivendi SA, Jahresergebnis, Paris 23:15 US/Liberty Global Inc, Ergebnis 4Q, Englewood 23:30 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) bei der New York Bankers Association - GB/Premierminister Johnson, Vorstellung des neuen Kabinetts, London ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

