Vancouver, B.C., 12. Februar 2020 - Die EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) ("EnWave", oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/enwave-targeting-profitability-in-2020-signed-joint-development-deal-with-gea-lyophil/ ) gab heute die Ernennung von Herrn Patrick Turpin in das Board of Directors des Unternehmens bekannt. Patrick war Mitbegründer von Popchips, Inc ("Popchips") und ist ein erfahrener Veteran der Konsumgüterindustrie. Seine Ergänzung wird die Fähigkeiten des EnWave-Teams erweitern und stärken, um eine Fülle von Erfahrungen und Führungsqualitäten im "Besser-für-dich-Segment" der Snacking-Vertikalen zu integrieren.Patrick Turpin ist ein versierter Manager, der erfolgreich mehrere umsatzgenerierende Einzelhandelskanäle und Marken konzipiert und eingeführt hat. Er verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in der Führung von Organisationen für Konsumgüter in verschiedenen Bereichen der Wertschöpfungskette. Neben der Mitbegründung von Popchips war er auch in leitender Funktion bei Costco Wholesale tätig, wo er mehrere strategische Initiativen leitete, darunter die Gründung des Tankstellengeschäfts von Costco und der Abteilung für Exekutivmitglieder von Costco. Patrick leitete auch Costcos vertikal integriertes Private-Label-Verpackungsgeschäft für Snacks und Süßwaren.Mit der Aufnahme von Patrick Turpin besteht der Vorstand von EnWave nun aus fünf unabhängigen und zwei nicht unabhängigen Direktoren. Die beiden nicht unabhängigen Direktoren sind John Budreski, geschäftsführender Vorsitzender, und Brent Charleton, Vorstandsvorsitzender. EnWave begrüßt Patrick im Vorstand und die Erfahrung, die er mitbringt, wird voraussichtlich einen enormen Mehrwert für die strategischen Initiativen des Unternehmens schaffen, einschließlich der schnellen Expansion der "Better-for-you Moon Cheese"-Snackmarke.Über EnWaveDie EnWave Corporation, ein in Vancouver ansässiges Hochtechnologieunternehmen, hat das Strahlungsenergie-Vakuum ("REV") entwickelt - eine innovative, geschützte Methode zur präzisen Dehydrierung von organischen Materialien. EnWave hat die zum Patent angemeldeten Methoden zur gleichmäßigen Trocknung und Dekontaminierung von Cannabis durch den Einsatz der REV Technologie weiterentwickelt und damit die Zeit von der Ernte bis zur Marktreife von Cannabisprodukten verkürzt.Die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Technologie von REV wurde nachgewiesen und wächst rasch in verschiedenen Marktvertikalen im Lebensmittel- und Pharmasektor, einschließlich des legalen Cannabis. Die Strategie von EnWave besteht darin, lizenzgebührenpflichtige kommerzielle Lizenzen mit innovativen, bahnbrechenden Unternehmen in verschiedenen Branchen für die Nutzung der REV Technologie zu unterzeichnen. Das Unternehmen hat bisher über dreißig lizenzgebührenpflichtige Lizenzen unterzeichnet. Zusätzlich zu diesen Lizenzen gründete EnWave eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die NutraDried Food Company, LLC, zur Herstellung, Vermarktung und zum Verkauf von rein natürlichen Milch-Snackprodukten in den Vereinigten Staaten, einschließlich der Marke Moon Cheese.EnWave hat REV als störende Dehydrierungsplattform im Lebensmittel- und Cannabissektor eingeführt: schneller und billiger als Gefriertrocknung, mit besserer Qualität des Endprodukts als Lufttrocknung oder Sprühtrocknung. EnWave bietet derzeit zwei verschiedene kommerzielle Plattformen an: REV:1. nutraREV, ein System auf Trommelbasis, das organische Materialien schnell und kostengünstig dehydriert und dabei ein hohes Maß an Nährstoffen, Geschmack, Textur und Farbe beibehält; und,2. quantaREV ist ein auf einer Schale basierendes System, das für die kontinuierliche Trocknung bei niedrigen Temperaturen in großen Mengen verwendet wird.Weitere Informationen über EnWave finden Sie unter www.enwave.net.EnWave Corp.Herr Brent Charleton, CFAPräsident und CEOFür weitere Informationen:Brent Charleton, CFA , Präsident und CEO unter +1 (778) 378-9616E-mail: bcharleton@enwave.netDan Henriques, CFO unter +1 (604) 835-5212E-mail: dhenriques@enwave.netDeborah Honig, Unternehmensentwicklung unter + 1 (647) 203-8793E-Mail: dhonig@enwave.netIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chSafe Harbour für zukunftsorientierte Informationserklärungen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Vorhersagen des Managements basieren. Alle Aussagen, die sich auf Erwartungen oder Prognosen für die Zukunft beziehen, einschließlich Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die Produktentwicklung, die Marktposition, die erwarteten Ausgaben und die erwarteten Synergien nach dem Abschluss, sind vorausschauende Aussagen. Für alle in dieser Mitteilung genannten Ansprüche Dritter wird nicht garantiert, dass sie zutreffend sind. Alle Verweise Dritter auf Marktinformationen in dieser Pressemitteilung sind nicht garantiert, da das Unternehmen die ursprüngliche Primärforschung nicht durchgeführt hat. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.