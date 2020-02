Laut der Antivirusfirma Malwarebytes sollen 2019 erstmals mehr Malware-Bedrohungen bei Macs als bei Windows-PCs registriert worden sein. Die Analyse offenbart aber gleich mehrere Haken. Schon im Dezember hatte Malwarebytes in einem ersten Vorbericht einen Anstieg der Malware-Bedrohungen für Macs prognostiziert. So sollen zwei der am häufigsten erkannten sogenannten Bedrohungen in den Top 5 auf Apple-Computer zugeschnittene Programme gewesen sein. Jetzt hat die auf Viren- und Malware-Schutz-Tools für Windows, Android und macOS spezialisierte Firma ihren Jahresbericht "2020 State...

Den vollständigen Artikel lesen ...