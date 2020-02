3,398 Bio. Euro - so viel Geld haben die Fondsgesellschaften on Deutschland Ende 2019 verwaltet. Das ist nicht nur ein neuer Rekordwert, sondern eine Steigerung um 15% innerhalb eines Jahres. "Die gute Stimmung an den Finanzmärkten hat sich im vergangenen Jahr positiv auf die Fondsbranche ausgewirkt", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...