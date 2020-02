Der norwegische Lachsproduzent Mowi ASA (NO0003054108) hat heute seine Geschäftszahlen für das 4. Quartal 2019 vorgelegt.Mowi (früher Marine Harvest) ist der weltgrößte Lachsproduzent und auf die Züchtung, Verarbeitung und Vermarktung von Lachs und Forellen spezialisiert. Das Unternehmen ist der weltgrößte Produzent von atlantischem Lachs und ist in 25 Ländern präsent.Im 4. Quartal 2019 erzielte Mowi 68 % seines Umsatzes in Europa, 21 % in Amerika, 9 % in Asien und 2 % im Rest der Welt. Nach der Verarbeitung differenziert, entfielen 20 % des Umsatzes auf geräucherten bzw. marinierten Lachs, frisch MAP 12 %, frisch zubereitet 15 %, gefroren zubereitet 5 %, frisch lose 38 %, gefroren lose 1 % und andere 9 %.

Den vollständigen Artikel lesen ...