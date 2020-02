RM Rheiner Management AG: Jahresabschluss 2019, vorläufiges ErgebnisDGAP-Ad-hoc: RM Rheiner Management AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis RM Rheiner Management AG: Jahresabschluss 2019, vorläufiges Ergebnis12.02.2020 / 16:18 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Jahresabschluss 2019, vorläufiges ErgebnisIm Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses der RM Rheiner Management AG für das Geschäftsjahr 2019 zeichnet sich vorläufig ein ungeprüfter Jahresüberschuss vor Steuern von rund 281 TEUR (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 464 TEUR) ab.Die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 wird - nach Durchführung der Jahresabschlussprüfung durch den Wirtschaftsprüfer - in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates erfolgen.Der Inventarwert je Aktie der RM Rheiner Management AG beträgt per 31.12.2019 etwa 23,26 EUR (31.12.2018: 20,41 EUR). Bei dessen Berechnung bleiben sämtliche Nachbesserungsrechte, auch solche, die entgeltlich erworben wurden (derzeit noch mit rund 3 TEUR in der Bilanz aktiviert), außer Ansatz.Köln, 12. Februar 2020Der Vorstand12.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: RM Rheiner Management AG Friesenstraße 50 50670 Köln Deutschland Telefon: 0221-820320 Fax: 0221-82032-30 E-Mail: info@rheiner-management.de Internet: www.rheiner-management.de ISIN: DE0007018707 WKN: 701870 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 973867Ende der Mitteilung DGAP News-Service973867 12.02.2020 CET/CEST