ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

SE0003303460 MQ Holding AB 12.02.2020 SE0013748001 MQ Holding AB 13.02.2020 Tausch 10:1 7814

CA01438U4000 Aldever Resources Inc. 12.02.2020 CA4972521062 Aldever Resources Inc. 13.02.2020 Tausch 2,5:1 7626

CA20716C4039 Confederation Minerals Ltd. 12.02.2020 CA20716C5028 Confederation Minerals Ltd. 13.02.2020 Tausch 2:1 7881

CA5928171001 Mexican Gold Mining Corp. 12.02.2020 CA5928191066 Mexican Gold Mining Corp. 13.02.2020 Tausch 1:1 7827

VGG9688A1003 Empire Metals Ltd. 12.02.2020 VGG3036T1012 Empire Metals Ltd. 13.02.2020 Tausch 1:1 7827

