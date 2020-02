Hamburg (ots) - Jedes Jahr ist am 13. Februar der Welttag des Radios. 2020 feiert der Rundfunk in Deutschland seinen 100. Geburtstag - eine unvergleichbare Erfolgsgeschichte. Deutschlandweit ist das Radio mit 77 Prozent täglicher Nutzung das meist genutzte Medium.* Dabei wird der Empfang via DAB+ immer beliebter. Der digitale Radioempfang bietet Hörerinnen und Hörern eine größere Funktionsauswahl sowie einen besseren Klang. Das aktuelle Panasonic Line-Up bietet Radiofans die volle Sendervielfalt am Ort ihrer Wahl.Fast überall in Deutschland kann DAB+, der Radiostandard von heute, bequem über Antenne empfangen werden. Noch existieren DAB+ und der bisherige Standard UKW nebeneinander. Doch für die feine digitale Klangqualität und die praktischen Zusatzdienste wird ein Empfangsgerät mit DAB+ benötigt. Panasonic hat DAB+ bereits in zahlreiche Audioprodukte integriert: vom schicken Digitalradio im Retro-Design bis zum Micro HiFi System für Audio-Enthusiasten.Radio-Expertise seit fast 90 JahrenBereits im Jahr 1931 entwickelte Panasonic Japan mit dem 3-Röhren-Radioempfänger R-31 sein erstes Radiogerät. Konosuke Matsushita, Gründer von Panasonic, hat mit dieser Entwicklung einen Preis der Tokyo Public Broadcasting Station gewonnen, die für ihre wachsende Hörerschaft auf der Suche nach einem verlässlichen Gerät war. Das Patent für die stabilisierende Komponente im Gerät erwarb Matsushita und stellte es den Herstellern in der Industrie kostenlos zur Verfügung. Bis heute stellt Panasonic Radiogräte her, die immer die höchsten technischen Standards erfüllen.Eine Übersicht der Geräte finden Sie unter: http://ots.de/9w40zh* Quelle: ma audio 2019Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive und B2B Business. Im Jahr 2018 feierte der Konzern sein hundertjähriges Bestehen. Weltweit expandierend unterhält Panasonic inzwischen 582 Tochtergesellschaften und 87 Unternehmensbeteiligungen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2019) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 62,52 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter http://www.panasonic.com/global, www.lumixgexperience.panasonic.de/ (http://www.lumixgexperience.panasonic.de/) und www.experience.panasonic.de/ (http://www.experience.panasonic.de/).Weitere Informationen:Panasonic Deutschland Eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15 22525 HamburgPressekontakt:Ansprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: 040 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14151/4518837