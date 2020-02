BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE hat mit der Thüga-Stromhandelstochter Syneco Plus eine tiefere Zusammenarbeit beim Handel und dem Portfoliomanagement vereinbart. Syneco wolle das neue RWE-Produkt D-Central in der Flexibilitätsvermarktung einsetzen, wie der Essener Konzern am Mittwoch mitteilte. D-Central erlaube es, auch kleinere Anlagen im Laufe eines Tages minutengenau per Onlinezugriff zu steuern.

Weil Wind und Sonne nicht immer verfügbar sind, kommt es mit dem zunehmenden Ökostromausbau häufiger zu Schwankungen im Stromnetz. Das ist für Energieversorger zunehmend eine Herausforderung und kann die Einnahmen schmälern.

Die Münchner Syneco ist nach eigenen Angaben der größte kommunale Energiehändler in Deutschland und als Tochter der Thüga Aktiengesellschaft mit mehr als 100 Stadtwerken ein Platzhirsch in dem Bereich. Mit RWE stand Syneco einst in Konkurrenz, doch bereits seit 2018 arbeiten beide Unternehmen enger zusammen. Die Thüga-Tochter nutzt etwa schon die RWE-Handelsplattform und die Gasspeicheroptimierung.

February 12, 2020

