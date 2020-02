Stuttgart 21, Deutschlands umstrittenstes Infrastrukturprojekt, wird vier Jahre später eröffnen und deutlich teurer. Exklusive Satellitenbilder zeigen, wie sich der Bahnhof oberirdisch bis heute verändert hat.

Es hätte einen Zeitpunkt gegeben, an dem die Deutsche Bahn hätte zurückrudern können. Damals vor gut zehn Jahren, an einem Dezembertag im Jahr 2009. Bahnchef Rüdiger Grube war wenige Monate zuvor zum Nachfolger von Hartmut Mehdorn gekürt worden und ließ als erste Amtshandlung noch einmal durchrechnen, ob die geplanten 4,1 Milliarden Euro für den Bahnhofsbau im Herzen der Stuttgarter City denn wirklich zu halten seien. Nach den ihm präsentierten Zahlen lägen "alle heute bekannten Fakten auf dem Tisch", ließ der Bahnchef damals in Stuttgarts Neuem Schloss verkünden. Der Bahnhof werde zwar rund eine Milliarde Euro teurer als 2004 geplant. Doch das vorgesehene Budget von 4,5 Milliarden Euro (inklusive Risikopuffer von 400 Millionen Euro) würde ausreichen. Im Dezember 2010 gab Grube den vorläufigen Startschuss für den Bau. Exklusive Satellitenbilder von LiveEO zeigen, wie sich der Bahnhof seither verändert hat.

Heute weiß man, dass das Geld nicht annähernd reicht und der Bahnhof viel später eröffnen wird. Stuttgart 21 ist bis heute das umstrittenste Verkehrsinfrastrukturprojekt Deutschlands - noch vor dem Berliner Flughafen BER, der zwar immer noch nicht fertig gestellt ist, aber dessen Sinn niemand jemals in Zweifel zog. S21 dagegen wurde von Anfang an von Verkehrsexperten als unnützer Prestigebau kritisiert - nicht nur wegen der Kosten. Die Bahnsteige seien zu eng, die Übergänge ...

