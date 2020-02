The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.02.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.02.2020



ISIN Name

IE00BX8ZXS68 Invesco Markets III plc

IE00B23D8Y98 Invesco Markets III plc

IE00B23D9240 Invesco Markets III plc

DE000A0EPUH1 INTERSHOP Communications AG

INTERSHOP-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de