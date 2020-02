Hamburg (www.fondscheck.de) - Die Vermögensverwaltung von M.M.Warburg & CO hat bei der Verleihung der firstfive Awards 2020 in allen Kategorien Spitzenplätze belegt, so M.M. Warburg & CO in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:So erzielte die Bank in der Kategorie "Anlagezeitraum 36 Monate" einen starken zweiten Platz. Da in diesen Zeitraum auch das schwierige Kapitalmarktjahr 2018 fiel, ist dieser Erfolg besonders hoch zu bewerten. In der Kategorie "Anlagezeitraum 12 Monate" belegte die Warburg Bank den dritten Platz. Abgerundet werden diese herausragenden Ergebnisse durch einen vierten Platz im "Anlagezeitraum 60 Monate". Mit dieser Leistung in einem herausfordernden Wettbewerbsumfeld unterstreicht die Vermögensverwaltung der Warburg Bank ihre führende Rolle in der Betreuung von vermögenden Privatkunden in Deutschland. ...

