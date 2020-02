12.02.2020 - Die Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637) hat heute auf der Hauptversammlung keine Übewrraschungen geliefert. Die Stabilus-Aktionäre haben heute in Luxemburg alle Tagungsordnungspunkte mit jeweils mehr als 95 Prozent der abgegebenen Stimmen angenommen. Die Gesellschaft wird daher für das Geschäftsjahr 2019 (endete 30. September 2019) eine Dividende in Höhe von 1,10 Euro je Aktie ausschütten (Vorjahr: 1,00 Euro). Dies entspricht insgesamt rund 27,2 Millionen Euro und einer Ausschüttungsquote von 33,7 Prozent des konsolidierten Nettogewinns. Automotive - also nicht übel für die Aktionäre. ...

