12.02.2020 - Die Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5) geht kontinuierlich weiter ihren Weg in der selbst-definierten Nische. Refinanzierung günstig, Anfangsrenditen hoch, Onlinehandel ist kaum Konkurrenz für die kleineren Fachmarktzentren, die DEFAMA sucht. Nicht ohne Grund haben wir vor kurzem DEFAMA als eine von 3 Aktien "auch für schlechtere Börsentage" eingestuft und am 01.02.2020 unsere Einschätzung nochmals bestätigt gesehen.. DEFAMA befindet sich in weit fortgeschrittenen Verhandlungen über den Erwerb von insgesamt vier Einzelhandelsobjekten in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...