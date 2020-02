In Deutschland könnten bald Antibiotika knapp werden. Die Hersteller haben sich in eine gefährliche Abhängigkeit zu China begeben. In Zeiten des Coronavirus rächt sich das besonders.

Am Anfang stand das Arsphenamin gegen Syphilis, 1910 vom deutschen Mediziner Paul Ehrlich entdeckt, das wohl erste Antibiotikum der Geschichte. Ehrlich und sein Forscherkollege Gerhard Domagk gelten als Pioniere der Antibiotika-Forschung, beide erhielten den Nobelpreis und begründeten den Ruf Deutschlands als "Apotheke der Welt".

Der Titel ist mittlerweile verloren, das Gros der Antibiotika-Wirkstoffe wird in China hergestellt. Etwa 80 Prozent der Vorprodukte stammen von dort. Deutsche Hersteller lassen in China produzieren, weil sich die heimische Produktion wirtschaftlich nicht mehr lohnt. Und sind so bereits in eine gefährliche Abhängigkeit geraten: Wenn irgendwo in China eine Anlage stillstand oder Qualitätsprobleme auftraten, wurde die Versorgung mit bestimmten Antibiotika in Deutschland knapp. Das war auch schon vor dem Coronavirus so. Nun steht eine weitere Eskalation bevor.

Inzwischen lähmt die Corona-Epidemie zunehmend die Weltwirtschaft. Da aufgrund des Virus in China Lieferketten und Transportwege unterbrochen sind, da Belegschaften in den Zwangsurlaub geschickt werden und Anlagen stillstehen, ist der Handel mit Waren und Dienstleistungen aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Erde empfindlich gestört. Bei empfindlichen Gütern wie eben Antibiotika könnten sich die Folgen schon bald zeigen.

Noch halten deutsche Pharmagroßhändler zwar Vorräte vor. Aber falls die gegen Ende Februar aufgebraucht sein sollten und aus China kein Nachschub kommt, wird es kritisch, ...

