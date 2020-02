Schwalbach im Taunus (ots) - blend-a-med liefert mit gleich zwei neuen Produktlinien innovative Putzerlebnisse, in Kombination mit der bewährten blend-a-med Qualität - für Zahnputzspaß ohne Kompromisse bei der Reinigungsleistung.Wenn der Valentinstag langsam näher rückt, beginnt alljährlich auch die Überlegung, mit welcher Aufmerksamkeit wir unseren Lieblingsmenschen eine besondere Freude machen können - denn ein Lächeln von den Menschen, die unser Herz erobert haben, ist letztendlich doch das schönste Geschenk zum Fest der Liebe. Klar, dass da ein strahlendes Lächeln und frischer Atem als Lieblings-Accessoire nicht fehlen dürfen. Aber auch beim Thema Zahnpflege kann sich die Suche nach dem idealen Partner -bzw. der richtigen Zahncreme - als etwas komplizierter gestalten als geplant, hat jeder von uns doch individuelle Vorlieben und Bedürfnisse - denn wie heißt es so schön: Geschmäcker sind eben verschieden!Das wissen auch die Experten im blend-a-med Forschungsinstitut, denen es seit jeher wichtig ist, dass Zahnputzerlebnis für den Konsumenten so individuell und angenehm wie möglich zu gestalten. Dank jahrelanger, intensiver Forschung kann blend-a-med für wahrlich jeden Geschmackstyp die "richtige" Zahncreme anbieten. Nun kommen weitere Varianten dazu, die einem nicht nur ein kühlendes, erfrischendes Mundgefühl geben, sondern den Zahnputzvorgang in ein vergnügliches Putzerlebnis verwandeln.Atemberaubender Frischekick mit blend-a-med COOLEinen echten Frische-Kick, der lange anhält, liefern die neuen blend-a-med COOL Zahncremes. Durch die spezielle blend-a-med Technologie, sorgen sie für langanhaltend frischen Atem und sind dabei einzigartig im Geschmack. Ganz nach dem Motto "Cool putzen - fresh bleiben", wurden sie speziell für diejenigen entwickelt, die großen Wert auf eine gründliche Zahnpflege sowie langanhaltende Frische legen und gleichzeitig auf der Suche nach dem "gewissen Etwas" sind - wie etwa zum Beispiel ein "cooler" Look der Verpackung oder der Zahncremefarbe selbst, die das Zähneputzen zu einem spaßigen Erlebnis macht.Die blend-a-med COOL FRESH Variante wirkt mit Reinigungskristallen und Zink gezielt gegen Bakterien im Mundraum, die Mundgeruch hervorrufen, und sorgt so für ein langanhaltendes Frischegefühl nach dem Zähneputzen. Natriumfluorid stärkt zusätzlich den Zahnschmelz, remineralisiert ihn und schützt die Zähne vor Karies. Der Geschmack von wahrhaft "coolem" Pfefferminz sorgt für ein außergewöhnliches Reinigungserlebnis und lässt Mundgeruch keine Chance mehr.Die blend-a-med COOL WHITE Variante hingegen entfernt Zahnoberflächenverfärbungen, die durch Ablagerungen und Pigmente bestimmter Lebens- und Genussmittel wie Kaffee, Tee oder Nikotin entstanden sind, und schützt dabei zuverlässig vor Neuverfärbungen. Zudem bietet die Zahncreme mit der Kombination aus Pfefferminz und grüner Minze einen einzigartigen Geschmack, der während und nach dem Zähneputzen besonders lange anhält.Natürlich sanftes Whitening mit blend-a-med 3DW LUXE mit Aktivkohle oder KokosölBei den neuen Varianten der blend-a-med 3D White LUXE Zahncreme, trägt blend-a-med dem anhaltenden Trend zu natürlicher Schönheit und der steigenden Nachfrage nach natürlichen Inhaltsstoffen Rechnung. Die Zahncremes sorgen für weißere Zähne durch das sanfte Entfernen von Oberflächenverfärbungen bei gleichzeitigem Schutz vor Neuverfärbungen. Eben genau das richtige für Konsumenten, die am Valentinstag mit einem natürlich weißen Lächeln überzeugen möchten - damit dem perfekten Date nichts mehr im Wege steht!Die blend-a-med 3D White LUXE Zahncremes arbeiten hierbei mit der bewährten Whitening-Technologie von blend-a-med: Diese entfernt gründlich weiche und harte Verfärbungen von den Zahnoberflächen. Danach setzen lösliche Mikroaktiv-Kügelchen aus langkettigem Hexametaphosphat ein und entfernen auf sanfte, aber effektive Weise auch hartnäckige Verfärbungen. Die langkettigen Moleküe besitzen viele Stellen, an denen sich die Pigmente binden können. Dadurch wird das natürliche Zahnweiß zum Vorschein gebracht und wird noch effektiver vor neuen Verfärbungen geschützt.Die neue blend-a-med 3D White LUXE mit Aktivkohle greift den Trend der schwarzen Zahncreme auf und bietet Konsumenten durch Pfefferminz und verschiedene Kühlelemente ein langanhaltendes Frischegefühl - auch nach dem Zähneputzen. Die besondere Farbe der Zahncreme in Kombination mit dem einzigartigen Geschmack bietet ein neues, großartiges Zahnputzerlebnis, welches motiviert, länger und gründlicher zu putzen.Auch die blend-a-med 3D White LUXE Zahncreme mit Kokosöl reinigt die Zähne sanft, entfernt Verfärbungen und überzeugt ebenso durch einen außergewöhnlich guten Geschmack aus Pfefferminz- und Vanille. So steht einem besonderen Abend mit der oder dem Liebsten nichts mehr im Wege!Die blend-a-med COOL Zahncremes sind für je 1,69 EUR und die blend-a-med 3DW LUXE Varianten mit Aktivkohle oder Kokosöl für je 2,99 EUR ab Februar 2020 im Handel erhältlich. Pressekontakt:MSL Germany, Otto-Messmer-Straße 1, 60314 Frankfurt am MainGesa Zerwas, Tel.: +49 69 124568343E-Mail: gesa.zerwas@mslgroup.comFirmenkontakt:Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHGPaola Mulas, Senior Communications Manager Oral Care DACH47 Rte. de Saint Georges - Petit Lancy, 1213 SchweizTel.: 0041 79 42 99 887; E-Mail: mulas.p@pg.com