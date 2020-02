Der Nächste, bitte. Der Wechsel an der Stahlspitze von Thyssenkrupp zeigt: Der Konzern hat keinen Plan, wie es mit dem Stahl zukünftig erfolgreich weitergehen soll.

Angezählt war Stahlchef Premal Desai schon lange. Schon als die neue Thyssenkrupp-Konzernchefin Martina Merz im vergangenen September Klaus Keysberg in den Konzernvorstand rief und ihm die Verantwortung für das Stahlgeschäft im Vorstand übergab, war es nur eine Frage der Zeit, bis Spartenchef Premal Desai den angeschlagenen Industriekonzern verlässt. Überraschend war, dass Desai doch noch monatelang an einer neuen Strategie für das Stahlgeschäft bastelte. Ende vergangenen Jahres präsentierte der Top-Manager den Arbeitnehmervertretern einen ersten Entwurf für eine "Stahlstrategie 2030" auf 150 Powerpoint-Folien. Der Plan lasse noch sehr viele Fragen offen, signalisierte die Arbeitnehmerseite.

Nur eins stand schnell fest: Rund 2000 Jobs sollen in der Stahlsparte wegfallen. Doch wo und in welchem Umfang genau, das wollte Desai erst dann festlegen, wenn die Strategie festgezurrt ist. Strategie hin, Strategie her, Konzernvorstand Keysberg wollte mit dem Stellenabbau nicht warten, heißt es in Konzernkreisen. Offensichtlich ...

