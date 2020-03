Thyssenkrupp will mit dem Abbau von 3000 Arbeitsplätzen und zugleich massiven Investitionen die Stahlsparte in den Mittelpunkt der künftigen Strategie stellen. In der Nacht zu Mittwoch vereinbarte das Management mit den Arbeitnehmervertretern hierzu einen neuen Tarifvertrag mit einer Laufzeit von sechs Jahren.

