Der Mobile World Congress (MWC) in Barcelona fällt in diesem Jahr aus. Der Veranstalter GSMA hat die Messe wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Zahlreiche Firmen, darunter die Deutsche Telekom, Nokia und Intel hatten zuvor schon angekündigt, wegen des Virus in diesem Jahr teilzunehmen. Die weltweit wichtigste Mobilfunk-Messe MWC in Barcelona fällt in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Gefahr aus. Die Veranstalter sagten sie am Mittwochabend ab. In einer Stellungnahme von Messechef John Hoffman hieß es, die weltweite Sorge wegen des Ausbruchs der Coronavirus-Krankheit, Bedenken bei Reisen und andere Umstände machten es "unmöglich für die GSMA, an dem Ereignis festzuhalten", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...