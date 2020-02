Freiburg (ots) - Ein CDU-Chef Merz, das wäre der harte Bruch mit dem Mitte-Kurs Merkels. Davor scheuen viele in der CDU bislang zurück. Auch andere Bewerber dürften jetzt aus der Deckung kommen. Der junge Jens Spahn hat zuletzt an Statur gewonnen, trotzdem könnte es für ihn zu früh sein. Als moderater Versöhner bietet sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet an, der aber kaum Emotionen weckt. Je tiefer die CDU in die Krise gerät, desto besser stehen die Chancen für Merz. http://mehr.bz/khs36p



Pressekontakt:



Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/4518953