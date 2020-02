FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Mittwochabend auf Heidelbergcement konzentriert. Der Baustoffkonzern hatte am Abend Geschäftszahlen zum Vorjahr vorgelegt. "Der Umsatz fiel ein bisschen schwächer als erwartet aus, das Ergebnis aber besser", sagte der Marktteilnehmer. Entsprechend volatil habe sich der Kurs bewegt. Am Abend wurde der Titel 0,6 Prozent fester gestellt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.783 13.750 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

