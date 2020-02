Einflussreicher DJ und Musikproduzent kehrt zum 10. Jubiläum des Wettbewerbs in seine Heimat Trinidad und Tobago zurück

Das House of Angostura hat bekanntgegeben, dass der weltberühmte auf Trinidad geborene DJ, Musikproduzent und Unternehmer Christopher "Jillionaire" Leacock dem Juroren-Team und der gesamten Feier des diesjährigen Angostura Global Cocktail Challenge einen Prominentenglanz verleihen wird. Die zweijährliche Veranstaltung feiert 2020 ihr 10-jähriges Jubiläum. Hier finden sich Barkeeper aus der ganzen Welt ein und kämpfen um den Weltmeistertitel. Das Finale des Angostura Global Cocktail Challenge findet am 22. Februar in Trinidad und Tobago statt, gerade vor der größten Show der Welt, dem Trinidad Tobago Karneval.

Peter Sandström, CEO von Angostura, sagte dazu: "Der Angostura Global Cocktail Challenge markiert das 10. Jubiläum des Wettbewerbs und wir wollten aus diesem Anlass etwas ganz Besonderes bieten. Die Zusammenarbeit mit Jillionaire passte da ganz prima, da seine Wurzeln eng mit dem House of Angostura verbunden sind. Er versteht genau, dass Angostura einen Platz mitten in der Kultur von Trinidad und Tobago einnimmt. Er besitzt eine enorme Leidenschaft für lokal inspirierte Musik und Getränke und seine globale Fanbasis trägt dazu bei, den Wettbewerb zum Schaukasten des außerordentlichen Talents unserer Teilnehmer vor einem internationalen Publikum zu machen."

Die neun Finalisten des Angostura Global Cocktail Competition 2020 sind: Shana Rajahram (Trinidad Tobago), Marv Cunningham (Bahamas), Chad Lawrence (Kanada), Gustavo Costa (Brasilien), Mike Jordhoy (Frankreich), Rohan Massie (Australien), Simon Dacey (Großbritannien), Vasile Dorofeev (Dubai) und Agung Satria (Vietnam).

Jillionaire, am besten bekannt für seine Beiträge zu Major Lazer, einer amerikanischen Elektronikmusik-Band, besitzt ein lebhaftes Interesse und tiefgreifendes Verständnis der Bar-Branche als Mitbesitzer der Trinidad Cocktail-Bar Clyde's in Brooklyn, New York. Er ist bestens auf den Wettstreit der neun Finalisten vorbereitet, die die Preisrichter mit ihren Cocktail-Künsten beeindrucken wollen.

Jillionaire verrät, warum er stolz auf seinen Platz im Juroren-Team des Angostura Global Cocktail Challenge ist: "Ich bin ein stolzer Verfechter der Kultur von Trinidad und habe ein persönliches Interesse an der Cocktail-Kultur und an einem der größten Exporteure unserer Insel Agostura. Die historischen Bitter von Agostura sind weltweit bekannt. Ich möchte unseren berühmten Rum und Amaro ins Rampenlicht rücken, der die Aromen von Trinidad und Tobago geradezu verkörpert. Der Gewinner des Wettbewerbs wird nicht nur Agostura, sondern auch unsere Insel auf einer weltweit beachteten Bühne repräsentieren, und das ist etwas, das ich sehr ernst nehme."

Moderator des Angostura Global Cocktail-Wettbewerbs und Juroren-Team

Jillionaire sitzt neben Cocktail-Fachmann Maxwell Britten, Head Judge und Gewinner des James Beard Award. Zu den weiteren Juroren gehören Eryn Reece, Bar Director bei The Wooly Public, Joe Schofield, Mitbesitzer der Schofield's Bar, Angostura Chief Brand Educator Raymond Edwards und der amtierende Angostura Global Cocktail Challenge Champion Raymond Letoa. Die Veranstaltung wird moderiert von Franky Marshall, einer Veteranin der Gastgewerbebranche. Nach dem Abschluss des Wettbewerbs übernimmt Jillionaire die Leitung der anschließenden Feier mit einem kuratierten DJ-Set.

Der siegreiche Barkeeper erhält den begehrten Titel des "Angostura Global Cocktail Challenge (AGCC) Champion", einen Bargeldpreis von 10.000 US-Dollar und einen zweijährigen Vertrag als Angostura Global Brand Ambassador für ANGOSTURA Aromatic Bitters, ANGOSTURA Orange Bitters, Angostura Rum und Amaro di ANGOSTURA. Außerdem erhält der Sieger bzw. die Siegerin die Chance, in die Heimat von Angostura in Trinidad und Tobago zurückzukehren und in der nächsten Ausgabe des Wettbewerbs als Preisrichter aufzutreten.

Weitere Informationen über den Wettbewerb erhalten Sie unter www.AngosturaGlobalCocktailChallenge.com.

