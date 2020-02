Das Interesse an Edelmetallen unter Anlegern ist groß, ob nun als sicherer Hafen oder zur Diversifikation des eigenen Portfolios. Was 2020 auf die Rohstoffe wie Silber, Platin und Palladium zukommt, damit haben sich die Experten von Heraeus befasst.? Risiken stützen Rohstoffperformance ? Industrielle Nachfrage nach Silber erholt sich ? Platin wird wieder attraktiverBereits 2019 legten Rohstoffe wie Gold und Palladium bemerkenswerte Performances hin. Und auch in diesem Jahr dürfte ...

