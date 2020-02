LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Gleichbewertung AfD und Linkspartei:



"Die AfD hat sich von einer Anti-Euro-Partei zu einer "Bewegung" entwickelt, in der es breiten Raum für völkisches Gedankengut und die Banalisierung des Holocausts gibt. Ein Großteil der AfD-Mitglieder ist nach wissenschaftlichen Studien muslimfeindlich. Und was gewaltbereite Rechtsextreme anrichten, zum Beispiel den Mord an Walter Lübcke, erschüttert die Republik. Im Thüringer Landtag hat die AfD die Demokratie verhöhnt, indem sie einen Strohmann aufstellte und ihn nicht wählte. Die Linke hat sich seit PDS-Zeiten demokratisiert, die AfD hat sich radikalisiert. Wer mit der AfD gemeinsame Sache macht, kann nicht für sich in Anspruch nehmen, weiterhin "bürgerliche Mitte" zu sein."/yyzz/DP/nas