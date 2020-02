ESSEN (dpa-AFX) - Der angeschlagene Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp legt am Donnerstag Zahlen für das erste Geschäftsquartal nach dem Amtsantritt der neuen Vorstandsvorsitzenden Martina Merz vor. Merz hatte im Oktober vergangenen Jahres überraschend die Führung des Ruhrgebietskonzerns übernommen, der im vergangenen Geschäftsjahr rote Zahlen geschrieben hatte.



Um Geld in die leeren Kassen zu bekommen, will Thyssenkrupp seine ertragsstarke Aufzugssparte an die Börse bringen oder ganz oder teilweise verkaufen. Eine Entscheidung soll bis Ende des Monats fallen. Thyssenkrupp erwartet dadurch Einnahmen in Milliardenhöhe, die auch für Investitionen genutzt werden sollen.



Bis der eingeleitete Konzernumbau Früchte trägt, werde es aber zwei bis drei Jahre dauern, hatte Merz die Thyssenkrupp-Aktionäre bei der Hauptversammlung Ende Januar gewarnt. Kurzfristig würden die Umbaukosten das Konzernergebnis sogar belasten./hff/DP/nas

THYSSENKRUPP-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de