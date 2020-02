FRANKFURT (Dow Jones)--Der Essenslieferant Delivery Hero schließt ein Termingeschäft zum Erwerb von Aktien und ein Absicherungsgeschäft für die Beteiligung von 10,6 Prozent an der Just Eat Takeaway.com NV ab. Delivery Hero wird 8,4 Millionen zusätzliche Just Eat Takeaway.com-Aktien durch Abschluss eines Termingeschäfts erwerben, das vollständig durch ein Equity Collar-Geschäft mit mehrjähriger Laufzeit über ca. 8,8 Millionen Just Eat Takeaway.com-Aktien finanziert wird, wie das Unternehmen mitteilte. Dies umfasst zudem 0,4 Millionen Aktien, die Delivery Hero im Zusammenhang mit dem Verkauf ihrer deutschen Essenslieferdienste an Takeaway.com am 1. April 2019 erhalten hatte.

Es soll keine negativen Auswirkungen auf Delivery Heros liquiden Mittel geben. Am 4. April 2019 hatte Delivery Hero einen vergleichbaren Equity Collar mit einer mehrjährigen Laufzeit für 3,2 Millionen ihrer Aktien an Takeaway.com abgeschlossen. Beide Collar-Geschäfte bieten Delivery Hero eine Absicherung gegen Verluste und ein beschränktes Steigerungspotenzial aus dem Kurs der zugrundeliegenden Just Eat Takeaway.com-Aktien.

February 13, 2020 00:18 ET (05:18 GMT)

