FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flugzeugbauer Airbus und die kanadische Provinz Quebec haben den kanadischen Bombardier-Konzern aus dem gemeinsamen A220-Verkehrsflugzeugprogramm herausgekauft. Airbus halte ab sofort 75 Prozent an dem Joint Venture Airbus Canada, die restlichen 25 Prozent sind im Besitz der Regierung von Quebec, die zuvor mit 16 Prozent an dem Programm beteiligt war. Allerdings greift nur Airbus dafür in die Tasche und zahlt an Bombardier für seinen 34-Prozentigen Anteil 591 Millionen US-Dollar, wie die Airbus SE mitteilte.

Von der Summe wurden 531 Millionen Dollar bei Abschluss der Transaktion gezahlt, die restlichen 60 Millionen sollen in den Jahren 2020 bis 2021 fließen.

Im Zuge der Vereinbarung hat Airbus zudem die Produktionskapazitäten für die AA220- und A330-Arbeitspakete von Bombardier am Standort Saint-Laurent in Quebec erworben.

Airbus hatte die in A220 umbenannte C-Serie des kanadischen Konkurrenten Bombardier Mitte 2018 übernommen. In der vergangen Woche war bereits aus Kreisen verlautet, dass die beiden Konzerne Gespräche über den Erwerb des Bombardier-Anteils am gemeinsamen A220-Verkehrsflugzeugprogramm führen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2020 00:20 ET (05:20 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.