Deutsche Konsum REIT mit Erlössprung im ersten Geschäftsquartal 2019/2020 - Ankaufsvolumen des gesamten Vorjahres bereits übertroffen

Pressemitteilung

Deutsche Konsum REIT mit Erlössprung im ersten Geschäftsquartal 2019/2020 - Ankaufsvolumen des gesamten Vorjahres bereits übertroffen

- Mieterlöse um 29% auf EUR 12,2 Mio. gestiegen
- FFO bei EUR 7,3 Mio. bzw. EUR 0,25 je Aktie
- EPRA NAV bei EUR 10,13 je Aktie
- Net-LTV bei 48,5%
- Prognose zur FFO Run Rate (per 30.09.2020) auf EUR 40 Mio. - EUR 42 Mio. angehoben

Broderstorf, 13. Februar 2020 - Die Deutsche Konsum REIT-AG ("DKR") (ISIN DE000A14KRD3) ist im ersten Geschäftsquartal 2019/2020 ("Q1") erwartungsgemäß stark und profitabel gewachsen.Mieterlöse und FFO legen deutlich zu Durch die Ankäufe des Vorjahres haben sich die Mieterlöse im ersten Quartal deutlich um 29% von EUR 9,5 Mio. auf EUR 12,2 Mio. gegenüber dem Vorjahresquartal erhöht.Infolgedessen sind die laufenden Funds from Operations ("FFO") um 33% auf EUR 7,3 Mio. angestiegen, was vor allem aus Skaleneffekten und günstigeren Refinanzierungskosten resultiert. Die aFFO (FFO nach Abzug der kapitalisierten Modernisierungsmaßnahmen) lagen aufgrund von aktuellen Revitalisierungsprojekten bei verschiedenen Immobilien bei EUR 3,5 Mio. (2018/2019: EUR 5,1 Mio.).Gesichertes Immobilienportfolio wächst auf EUR 0,8 Mrd. - starker Anstieg der Mieterlöse ab dem dritten Geschäftsquartal erwartet Das am 31. Dezember 2019 bilanzierte Immobilienportfolio der DKR umfasst 125 Objekte mit einem Bilanzwert von rund EUR 625,8 Mio. (31. Dezember 2019: EUR 619,9 Mio.) und einer Mietfläche von rund 726.000 m².Darüber hinaus ist der bisherige Geschäftsjahresverlauf durch ein hohes Akquisitionsvolumen gekennzeichnet. Insgesamt hat die DKR im aktuellen Geschäftsjahr bereits 44 Einzelhandelsimmobilien mit einem Investitionsvolumen von rund EUR 170 Mio. und einer Jahresmiete von EUR 15,6 Mio. getätigt und damit bereits das Ankaufsvolumen des vorigen Geschäftsjahres übertroffen. Die Nutzen- und Lastenwechsel werden sukzessive bis zum 1. Juni erwartet, sodass ab dem dritten Geschäftsquartals mit einem deutlichen Anstieg der Mieterlöse gerechnet werden kann. Dem steht die Veräußerung einer Immobilie in Berlin-Tegel im Oktober 2019 gegenüber.Somit umfasst das Gesamtportfolio (pro forma) der DKR aktuell 166 Einzelhandelsimmobilien mit einer Jahresmiete von rund EUR 64 Mio. und einem Bilanzwert von rund EUR 795 Mio.Die Ankaufsrendite des Gesamtportfolios beträgt derzeit rund 10,5%.EPRA NAV steigt auf EUR 10,13 je Aktie / Net LTV stabil bei 48,5% Der EPRA NAV ist aufgrund des positiven Quartalsergebnisses um 2% auf EUR 10,13 angestiegen. Der Verschuldungsgrad Net LTV beläuft sich zum 31. Dezember 2019 auf 48,5% und eröffnet damit Raum für weitere Fremdkapitalaufnahmen.Ergebnisprognose zum FFO bestätigt / Prognose zur FFO Run Rate auf EUR 40 Mio. bis EUR 42 Mio. angehoben Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung sowie den in den kommenden Geschäftsquartalen folgenden Nutzen-/Lastenübergängen der erworbenen Immobilien bestätigt der Vorstand seine Prognose und erwartet einen FFO zwischen EUR 34 Mio. und EUR 36 Mio. im Geschäftsjahr 2019/2020.Auf Basis des im aktuellen Geschäftsjahr bereits getätigten hohen Ankaufsvolumens und der weiterhin gut gefüllten Akquisitionspipeline hebt der Vorstand seine Erwartung, eine FFO Run Rate (annualisierter FFO ohne Periodenabgrenzungseffekte) zum 30. September 2020 zwischen EUR 38 Mio. und EUR 40 Mio. zu erzielen, auf einen neuen Korridor zwischen EUR 40 Mio. und EUR 42 Mio. an.Rolf Elgeti, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Konsum REIT-AG: "Die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals belegen deutlich das geplante starke und profitable Wachstum der DKR. Noch spannender sind jedoch die Aussichten, die aufgrund des Rekordankaufsvolumens von derzeit EUR 170 Mio. zu einer deutlichen Vergrößerung der Bilanz und der Mietcashflows im weiteren Geschäftsjahresverlauf führen werden. Hier erwarten wir zudem weitere Profitabilitätssteigerungen und Margenverbesserungen durch Skaleneffekte, günstigere Finanzierungen und durch Effizienzsteigerungen aufgrund eines professionellen Assetmanagements."Veröffentlichungen zum ersten Quartal 2019/2020 Die Quartalsmitteilung zum Q1 2018/2019, die Ergebnispräsentation sowie weitere Informationen zur Gesellschaft finden Sie unter https://www.deutsche-konsum.de/.Über das Unternehmen Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt in der Bewirtschaftung und Entwicklung der Immobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. 