In wenigen Stunden sind sie schlauer, die Aktionäre von Wirecard. Am Freitag öffnet der Zahlungsdienstleister aus Aschheim bei München seine 2019er-Bilanz und gewährt einen ersten Einblick in die operative Entwicklung des Vorjahres. Neben Aussagen dazu und den Aussichten für das neue Jahr, steht etwas anderes ganz klar im Vordergrund.Tacheles zum Wochenschluss. Wenn Wirecard am morgigen Freitag seine 2019er-Bilanz vorlegen wird, rechnen von Bloomberg befragte Analysten mit einem weiteren Umsatzsprung. ...

