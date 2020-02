Die Börsenwoche biegt langsam aber sicher auf die Zielgerade ein. Am vorletzten Handelstag wird es noch einmal richtig spannend. Mit Airbus, Commerzbank, ThyssenKrupp, Linde, Nvidia und Alibaba lassen sich gleich mehrere Anlegerfavoriten in die Bücher schauen. Bereits im frühen Handel dürfte es zur Sache gehen.Der Börsentag beginnt in aller Früh: Lange vor Handelseröffnung legt Airbus seine 2019er-Zahlen vor. Das Luftfahrtunternehmen, das seit Monaten seinem US-Konkurrenten Boeing den Rang abläuft, ...

