Insgesamt herrscht in der Puma-Aktie wie beim Erzrivalen Adidas auch ein langfristiger Aufwärtstrend, dabei gelang es bis Mitte Januar auf einen Wert von 79,00 Euro zuzulegen. Die Angst an den Märkten rund um das Corona-Virus drücke den Wert zeitweise in den Bereich der markanten Unterstützung aus Ende 2019 um 70,00 Euro abwärts. Dort gelang es allem Anschein nach einen tragfähigen Boden zu finden und den steilsten Abwärtstrend bestehend seit den diesjährigen Hochs anzusteuern. Ein Ausbruch darüber könnte demnach weiteres Kurspotenzial freisetzen und eine längere Gegenbewegung einleiten.

Trendfächer im Fokus

Die Sorge rund um die Ausbreitung des Corona-Virus hat merklich abgenommen, auch feiern Börsen derzeit frische Rekordstände und eine erneute Geldflut an den Finanzmärkten. Davon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...