Investmentfirma unterstützt mit ihrer 13. Fonds-Familie weiterhin disruptive Technologieunternehmen in allen Wachstumsphasen; Smotherman zum Partner befördert

Battery Ventures, ein globales, technologieorientiertes Investmentunternehmen, hat zwei neue Fonds im Wert von insgesamt 2 Milliarden Dollar gegründet, um weiterhin innovative Technologieunternehmen weltweit in verschiedenen Sektoren zu unterstützen.

Battery Ventures General Partners (Graphic: Business Wire)

Battery, eine 37 Jahre alte Firma, hat Battery Ventures XIII, einen Investmentfonds im Wert von 1,2 Milliarden Dollar, und Battery Ventures XIII Side Fund, ein Begleitinstrument mit einer Kapitalisierung von 800 Millionen Dollar, gegründet. Der Nebenfonds investiert parallel zum Hauptfonds in Wachstums- und Buyout-Transaktionen in späteren Phasen.

Über diese Fonds wird Battery auch weiterhin Investitionen in Kernbranchen tätigen, darunter Unternehmenssoftware, Unternehmens-IT, einschließlich Cloud Computing, künstliche Intelligenz und Cybersicherheit, Online-Marktplätze, Finanztechnologie, Gesundheits-IT und Industrietechnologie. Das Unternehmen wird auch weiterhin seine differenzierte Strategie der Unterstützung von Unternehmen in allen Reifephasen umsetzen.

Die Mitarbeiter der Firma arbeiten als ein globales Team von den Büros in Boston, San Francisco, Menlo Park, New York, London und Herzliya, Israel, außerhalb von Tel Aviv.

Battery gab außerdem bekannt, dass Zack Smotherman in Verbindung mit dem neuen Fonds zum Partner befördert wurde. Smotherman kam erstmals 2013 zu Battery und konzentriert sich auf Investitionen in der späteren Phase im Bereich der Industrietechnologie. Zuvor war er Mitarbeiter bei WestView Capital Partners und begann seine Karriere im Investmentbanking. Unabhängig davon wurden zwei weitere Mitglieder des Battery-Teams, Chiraag Deora und Brandon Gleklen, zum Vice President befördert. Deora, ansässig in San Francisco, und Gleklen, ansässig in Boston, arbeiten hauptsächlich an Transaktionen in der Früh- und Wachstumsphase.

Seit der Gründung im Jahr 1983 hat Battery weltweit in 426 Unternehmen investiert, wobei Seed-Deals nicht berücksichtigt wurden, was zu insgesamt 61 Börsengängen und 167 M&A-Events* führte. Die letzte Fonds-Familie von Battery wurde im Februar 2018 mit einem Gesamtvolumen von 1,25 Milliarden Dollar gegründet.

"Wir freuen uns sehr, diese beiden neuen Fonds zu gründen, und wir danken unseren beschränkt haftenden Teilhabern für ihre Unterstützung", sagte Chelsea Stoner, General Partner bei Battery. "Für uns zeigen die Fonds die große Chance, die wir in vielen sich schnell entwickelnden Technologiesektoren in verschiedenen Regionen sehen einschließlich der Märkte, die viele andere Technologieinvestoren übersehen."

"Battery ist weiterhin der Ansicht, dass unser mehrstufiger Investitionsansatz und unsere jahrzehntelange Investitionserfahrung uns gut positioniert, um neue und disruptive Technologietrends über alle Typen von Marktzyklen hinweg zu erkennen", fügte General Partner Neeraj Agrawal hinzu. "Wir sind stolz darauf, mit so vielen außergewöhnlichen Gründern und Managementteams zusammenzuarbeiten, deren harte Arbeit und Disziplin beim Aufbau von branchenbestimmenden Unternehmen die Grundlage unseres Geschäfts bilden."

Nancy Ham, CEO des von Battery unterstützten Gesundheitssoftware-Unternehmens WebPT, das im vergangenen Jahr übernommen wurde, sagte: "Battery war ein unschätzbarer Partner für WebPT und hat uns beim Wachstum des Unternehmens unterstützt, unter anderem durch die Unterstützung bei der Unternehmensstrategie, der Einstellung von Führungskräften und im Bereich M&A. Wir wären nicht dort, wo wir heute sind, ohne Batterys Expertise und Anleitung." Scott McFarlane, der CEO von Avalara, der von Battery unterstützten Steuersoftware-Firma, die 2018 an die Börse ging, fügte hinzu: "Die jahrzehntelange Erfahrung von Battery im Bereich der Cloud-Software und die Beratung des Teams in taktischen und strategischen Fragen haben uns wirklich geholfen, uns von einem Startup zu einem ausgereiften börsennotierten Unternehmen zu entwickeln."

Weitere Informationen über Battery und seine neuen Fonds finden Sie in unserem entsprechenden Blog-Post und in der Infografikhier

Über Battery Ventures

Battery arbeitet mit außergewöhnlichen Gründern und Management-Teams zusammen, die branchenbestimmende Unternehmen in Märkten wie beispielsweise Software und Dienstleistungen, Unternehmensinfrastruktur, Online-Marktplätze, Gesundheits-IT und Industrietechnologie entwickeln. Die 1983 gegründete Firma unterstützt Unternehmen in allen Phasen, von der Seed- bis hin zur Private-Equity-Phase und investiert weltweit von Büros in Boston, San Francisco, Menlo Park, Israel, London und New York aus. Folgen Sie der Firma auf Twitter unter @BatteryVentures und besuchen Sie unsere Website unter www.battery.com. Eine vollständige Liste von Battery's Portfoliounternehmen finden Sie hier.

*Daten bis 30. September 2019; die Zahlen sind nach Abzug von Abschreibungen.Battery Ventures bietet Anlageberatungsleistungen ausschließlich für privat gehandelte Fonds an. Battery Ventures wirbt weder für seine Dienste noch werden diese der Öffentlichkeit oder anderen Beratungskunden zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen über potenzielle Finanzierungskapazitäten von Battery Ventures für zukünftige Portfoliounternehmen finden Sie auf unserer Webseite. Für eine vollständige Liste der Portfoliounternehmen klicken Sie bitte hier.

