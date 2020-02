Das ist die Botschaft der Opec in Wien für den Mengenbedarf der Weltwirtschaft, wobei China die Schlüsselrolle spielt. Zuvor hatte China bereits - 20 % gemeldet, was jedoch wegen der Epidemie eine zweifelhafte Größe darstellt. Zweck der Übung: Der Ölpreis gilt als zu gering und wird mit dieser Maßnahme schrittweise angehoben. 60/65 $ das Barrel gelten als Zielgröße.



