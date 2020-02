TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach der deutlichen Erholung vom Mittwoch geht es am Donnerstag an den Börsen in Ostasien etwas nach unten mit den Kursen. Eine stark gestiegen Zahl neuer Coronavirus-Fälle verunsichert und veranlasst die Anleger zu Gewinnmitnahmen, wobei sich die Verluste meist aber in Grenzen halten.

Die Börse in Sydney, wo der Handel schon beendet ist, schloss gegen die negative Tendenz in der Region 0,2 Prozent höher. Im Verlauf war der Leitindex S&P/ASX-200 sogar auf ein Rekordhoch gestiegen. In Tokio verliert der Nikkei-225-Index derweil 0,3 Prozent. Der Kospi in Seoul Bewegt sich kaum. An der Börse in Hongkong sinkt der Hang-Seng-Index um 0,4 Prozent.

Etwas deutlichere Abgaben verbucht die Börse in Schanghai, wo der Composite-Index um 0,6 Prozent fällt. In China stieg die Zahl der mit dem nun als Covid-19 bezeichneten Virus Infizierten sprunghaft um rund 15.000 allein in der Provinz Hubei. Das weckt Zweifel, ob China in der Lage ist, die Epidemie einzudämmen.

Die Ratingagentur Standard & Poor's hat wegen des Virus ihre Wachstumsschätzung für das chinesische BIP 2020 auf 5,0 von 5,7 Prozent gesenkt. Dass China mehr Wirtschaftsstimuli signalisiert hat, um die Folgen der Epidemie zu mildern, hatte die Aktienkurse zuletzt gestützt.

Yen als sicherer Hafen gesucht

Anleger flüchten sich nun in "sichere Häfen" wie den Yen. Der Dollar fällt zur japanischen Währung auf etwa 109,80 Yen, nachdem er am Mittwoch in der Spitze noch 110,14 Yen gekostet hatte. Der feste Yen lastet wiederum auf den Aktien exportorientierter japanischer Unternehmen, vor allem aus der Maschinenbaubranche. So fällt der Kurs des Traktorherstellers Kubota um 1,1 Prozent. Daikin Industries verbilligen sich um 3,4 Prozent, zusätzlich belastet von enttäuschenden Zahlen zum dritten Geschäftsquartal.

Die neuen Nachrichten zu Covid-19 lassen die Bilanzsaison etwas in den Hintergrund treten. Unter anderem hat der chinesische Smartphonehersteller Xiaomi eine erste Schätzung zum Umsatz 2019 vorgelegt, die zwar eine kräftige Steigerung impliziert, die jedoch geringer auszufallen scheint als 2018. Außerdem kündigte Xiaomi für 2020 deutlich höhere Investitionen an. Die Aktie tendiert in Hongkong kaum verändert.

Eine überzeugende Umsatzprognose für das erste Geschäftsquartal lässt in Tokio die Aktie von Renesas Electronics um 8,6 Prozent nach oben springen.

Um 4,7 Prozent nach oben geht es in Seoul für Kakao Corp, nachdem das südkoreanische Internetunternehmen starke Viertquartalszahlen vorgelegt hat.

Eine Kaufempfehlung der Analysten von Bocom International verhilft der ZTE-Aktie zu einem Anstieg um 1,6 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.103,20 +0,21% +6,27% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.799,18 -0,26% +0,86% 07:00 Kospi (Seoul) 2.239,99 +0,07% +1,93% 07:00 Schanghai-Comp. 2.910,09 -0,57% -4,59% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.725,23 -0,35% -1,31% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.216,09 -0,23% -1,47% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.539,28 -0,24% -2,88% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 11:33 % YTD EUR/USD 1,0871 -0,0% 1,0872 1,0918 -3,1% EUR/JPY 119,40 -0,2% 119,68 120,07 -2,1% EUR/GBP 0,8394 +0,1% 0,8389 0,8408 -0,8% GBP/USD 1,2951 -0,1% 1,2958 1,2984 -2,3% USD/JPY 109,84 -0,2% 110,08 109,97 +1,1% USD/KRW 1181,85 +0,2% 1178,96 1180,40 +2,3% USD/CNY 6,9809 +0,1% 6,9720 6,9704 +0,3% USD/CNH 6,9834 +0,1% 6,9749 6,9726 +0,3% USD/HKD 7,7695 -0,0% 7,7711 7,7691 -0,3% AUD/USD 0,6718 -0,2% 0,6735 0,6741 -4,1% NZD/USD 0,6448 -0,2% 0,6462 0,6472 -4,2% Bitcoin BTC/USD 10.442,75 +0,8% 10.362,50 10.320,75 +44,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,24 51,17 +0,1% 0,07 -15,7% Brent/ICE 55,71 55,79 -0,1% -0,08 -14,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.574,08 1.565,90 +0,5% +8,18 +3,7% Silber (Spot) 17,64 17,50 +0,8% +0,14 -1,2% Platin (Spot) 966,30 963,25 +0,3% +3,05 +0,1% Kupfer-Future 2,59 2,60 -0,4% -0,01 -7,4% ===

