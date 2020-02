STUTTGART (dpa-AFX) - Der auf die Baubranche spezialisierte Softwarehersteller RIB Software hat im vergangenen Jahr erneut ein kräftiges Wachstum hingelegt. Der Umsatz kletterte um 57 Prozent auf 214,3 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um 32 Prozent auf 50,1 Millionen Euro. Beim operativen Ergebnis lag das Unternehmen damit etwas über den Schätzungen von Analysten, beim Umsatz leicht darunter. Die Ende Januar angehobene Prognose für das neue Jahr bestätigte der Konzern. Der Erlös soll zwischen 270 und 310 Millionen Euro liegen, das operative Ergebnis zwischen 57 und 65 Millionen Euro.



Der französische Industriekonzern Schneider Electric will für die Stuttgarter ein Übernahmeangebot abgeben und 29 Euro je Aktie bieten. Das entspricht einem Gesamtangebot von rund 1,5 Milliarden Euro. Auf Lang & Schwarz stieg die Aktie im frühen Handel um 35 Prozent./men/fba

