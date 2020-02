Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Börsen stehen ganz im Zeichen der Corona-Epidemie. Wie stark die deutsche Wirtschaft und der Euroraum betroffen sind und was das für den DAX bedeutet, erläutert der Chefvolkswirt der Commerzbank, Dr. Jörg Krämer, in der aktuellen Sendung. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.