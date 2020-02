FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Commerzbank haben am Donnerstag von einem laut einem Händler "soliden vierten Quartal" profitiert. Bei Lang & Schwarz gewannen sie im schwächer erwarteten Gesamtmarkt vorbörslich 4,4 Prozent auf 6,16 Euro.



Das Finanzinstitut schnitt letztlich 2019 im Tagesgeschäft besser ab als erwartet. Das operative Ergebnis legte auf knapp 1,26 Milliarden Euro zu, während Experten mit einem leichten Rückgang gerechnet hatten. Alles in allem seien die Zahlen leicht positiv zu werten, sagte der Händler. Dabei verwies er unter anderem auf die harte Kernkapitalquote von 13,4 Prozent per Ende 2019. Am Markt sei mit 13,1 Prozent gerechnet worden./ck/fba

