NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 13.02.2020;Das Instrument ISHA DE000A254211 INTERSHOP COMM. KONV. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 13.02.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument ISHA DE000A254211 INTERSHOP COMM. KONV. EQUITY has its first trading date on 13.02.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
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