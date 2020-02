FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.02.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.02.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

R6C XFRA GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07

384 XFRA SE0009496268 CHROMOGENICS AB O.N.

R7I XFRA GG00BBHX2H91 RENEWABLES INFRASTRUCTURE

17G0 XFRA CA01438U4000 ALDEVER RES INC.

