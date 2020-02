Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An den Börsen herrscht weiter Rekordstimmung. Der DAX stellte gestern wieder ein neues Allzeithoch auf. Auch für die US-Börsen ging es deutlich nach oben. Trotzdem müssen sich Anleger heute auf einen vorsichtigen Start einstellen. Bei den Einzelthemen geht es heute um Sprint, T-Mobile US, die Deutsche Telekom, die Commerzbank, Airbus, Thyssenkrupp und RIB Software. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.